 

НСЖУ выразил протест в связи с требованиями Нацполиции Украины получить персональные данные сотен журналистов

07.12.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Союз требует прекратить давление на Винницкую областную организацию и преследование ее председателя Василия Паламарчука (Нацполиция расследует “уголовное правонарушение” о выдаче членских билетов).

В организации утверждают, что требование предоставить персональные данные всех журналистов, состоящих на учете в НСЖУ, противоречит действующему законодательству.

Также организация обращается к главе МВД Украины Денису Монастырскому и председателю Нацполиции Украины Игорю Клименко с просьбой инициировать проведение служебного расследования действий сотрудников полиции, открывших производство о якобы подделке документов.

В НСЖУ утверждают, что последовательно выступает против выдачи журналистских удостоверений посторонним лицам. В организации считают, что декларируя борьбу с фейковыми удостоверениями, правоохранители пытаются незаконно получить персональные данные журналистов, входящих в Союз.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4592709837480511

Контекст:

Основанием для расследования со стороны Нацполиции, по словам Томиленко, стали материалы управления СБУ в Винницкой области по обвинениям местного журналиста, опубликовавшего в интернете донос против областной организации НСЖУ, а позже давшего разъяснения на допросе.

После этого правоохранители потребовали доступ к полной базе данных членов НСЖУ в Винницкой области. Руководство Винницкой областной организации НСЖУ доступ не предоставило и обратилось за юридической помощью.

“В одобрении суда сказано, что сторонами – членами НСЖУ, по версии следствия, являются Григорий Мазур и Юрий Краковский. По информации Винницкого ОО НСЖУ, Мазур является действительным членом НСЖУ, статус Краковского в НСЖУ приостановлен в 2010 года в связи с неуплатой членских взносов”, – рассказал Томиленко.

3 декабря 2021 года представитель ГУВД по Тернопольской области обратился к главе Тернопольской общественной организации НЗЖУ Василию Тракалу с письмом о предоставление полной информации обо всех членах НСЖУ, которые стоят на учете в регионе (адреса, телефоны, причина выдачи удостоверений журналистам и т.д., добавил глава НСЖУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

23.07 / Во Франции расшифровали данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

07.04 / Google обвинили в слежке за пользователями Android-смартфонов

19.07 / В Киеве подтопило станции метро, закрытые – “Берестейская” и “Академгородок”

16.08 / Из Афганистана в Украину не может вылететь самолет с эвакуируемыми украинцами – Кулеба

13.10 / Японские ученые обнаружили новый вид околоземной радиации

30.09 / Copenhagen Post – датской галерее придётся расплачиваться за оригинальную инсталляцию

20.07 / Могут найти общий язык хотя бы по одному вопросу — CNN оценил значение визита Керри в Москву

28.09 / Угонщик наехал на владельца авто и подрался с полицейскими в Москве

01.10 / В Думу внесен законопроект о новой методике расчета МРОТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика