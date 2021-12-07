 

Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой

07.12.2021, 17:34, Новости дня
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“Много мам кладут на алтарь будущей карьеры своего ребенка собственные амбиции, они меняют города, как, например, Екатерина Кухар, когда она училась в хореографическом училище. Там дедушка был ее водителем, бабушка готовила для нее правильную диету. Я когда делала интервью, поняла, что шесть человек работали на Екатерину Кухар с шести лет, чтобы она стала звездой”, – рассказала Слабошпицкая.

Комментарий Слабошпицкой о Кухар начинается на 13-й минуте ролика.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

С 2017 года является судьей шоу “Танцы со звездами”. 

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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