Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой

“Много мам кладут на алтарь будущей карьеры своего ребенка собственные амбиции, они меняют города, как, например, Екатерина Кухар, когда она училась в хореографическом училище. Там дедушка был ее водителем, бабушка готовила для нее правильную диету. Я когда делала интервью, поняла, что шесть человек работали на Екатерину Кухар с шести лет, чтобы она стала звездой”, – рассказала Слабошпицкая.

Комментарий Слабошпицкой о Кухар начинается на 13-й минуте ролика.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube

Контекст:

Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

С 2017 года является судьей шоу “Танцы со звездами”.

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

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