Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков считает, что делать выводы насчет омикрон-штамма коронавируса пока преждевременно, поскольку необходимо еще понять, на самом ли деле из-за него не умирают.

Если новый вариант этой инфекции действительно не вызывает серьезных патологий, то он, по словам эксперта, может стать своего рода вакциной. Уже известно, что он быстро распространяется, а значит, может вытеснить более опасные штаммы. Вызывая бессимптомную болезнь, “омикрон” вполне способен сформировать устойчивость к другим вариантам коронавируса и, как следствие, завершить пандемию, предположил эксперт.

Напомним, омикрон-штамм был обнаружен в ноябре 2021-го в ЮАР. Специалисты Технической консультативной группы выяснили, что этот вариант имеет 32 мутации. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса уже зафиксированы в России. Его привезли российские туристы, побывавшие в Южной Африке.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что избежать попадания омикрон-штамма в Россию было невозможно, ведь он весьма заразный. По мнению вирусолога, в данный момент вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, – не главный враг. Реальную опасность пока представляет дельта-штамм, напомнил эксперт.