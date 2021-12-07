 

Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков

07.12.2021, 17:26, Разное
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Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков считает, что делать выводы насчет омикрон-штамма коронавируса пока преждевременно, поскольку необходимо еще понять, на самом ли деле из-за него не умирают.

Если новый вариант этой инфекции действительно не вызывает серьезных патологий, то он, по словам эксперта, может стать своего рода вакциной. Уже известно, что он быстро распространяется, а значит, может вытеснить более опасные штаммы. Вызывая бессимптомную болезнь, “омикрон” вполне способен сформировать устойчивость к другим вариантам коронавируса и, как следствие, завершить пандемию, предположил эксперт.

Напомним, омикрон-штамм был обнаружен в ноябре 2021-го в ЮАР. Специалисты Технической консультативной группы выяснили, что этот вариант имеет 32 мутации. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса уже зафиксированы в России. Его привезли российские туристы, побывавшие в Южной Африке.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что избежать попадания омикрон-штамма в Россию было невозможно, ведь он весьма заразный. По мнению вирусолога, в данный момент вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, – не главный враг. Реальную опасность пока представляет дельта-штамм, напомнил эксперт.



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