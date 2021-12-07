 

В Совфеде призвали рассмотреть запрет продажи травматического оружия после стрельбы в МФЦ

07.12.2021, 17:06, Новости дня
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Надо изучить вопрос о введении запрета на свободную продажу травматического оружия, сообщил сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ.

«Это вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена», – цитирует РИА «Новости» Башкина.

Башкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ «Рязанский», а также недавний инцидент с водителем Cadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое.

 

«Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье – понятно, пневматическое, нарезное – тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?» – сообщил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали, в том числе была ранена 10-летняя девочка. 

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».



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