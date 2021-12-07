 

Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой

07.12.2021, 17:06, Новости дня
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с раненной в МФЦ девочкой.

«Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает», – рассказала она РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».



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