 

Стерненко и покупка COVID-сертификата. Google представил топ поисковых запросов в Украине в 2021-м

07.12.2021, 16:50, Новости дня
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Кроме того, украинцы активно искали информацию о сервисе онлайн обучения Классрум, футбольном матче Украина – Англия на Евро, бое украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа, песенном конкурсе “Евровидение 2021”, футбольном матче Украина – Швеция, Олимпиаде и вступительной кампании.

Среди людей самыми популярными запросами стали: боксер Александр Усик, российский оппозиционер Алексей Навальный, российская певица МакSим, активист Сергей Стерненко, участника шоу “Холостяк” Адель Асанти, голливудский актер Алек Болдуин, нардеп и Жан Беленюк, президент США Джо Байден, героиня шоу “Холостячка” и певица Злата Огневич и футболист Андрей Ярмоленко.

Также украинцы часто гуглили многих ушедших из этой жизни персон, среди них: британский принц Филипп, российский актер Владимир Меньшов, французский актер Жан-Поль Бельмондо, украинский хореограф Григорий Чапкис, нардеп Украины Антон Поляков, российские актеры Александр Шаляпин и Андрей Мягков, автоблогер Саид Губденский, российский музыкант Петр Мамонов и российски актер Валерий Гаркалин.

Самыми популярными фильмами и мультфильмами этого года стали: “Веном 2”, “Отряд самоубийц 2”, “Круэлла”, “Гнев человеческий”, “Красное сообщение”, “Лига справедливости” режисерская версия Зака Снайдера, “После 3”, “Босс молокосос 2”, “Дюна” и “Душа”.

Среди самых популярных сериалов “Игра в кальмара”, “Джинни и Джорджия”, “Жуки” (2 сезон), “Постуучи в мою дверь”, “Отпуск”, “Атака титанов”, “Трудные подростки” 3 сезон, “Бриджертоны”, “Милиционер из Рублевки” и “Папик” (2 сезон).

Самые популярные телешоу по версии “Google Україна” стали “Холостяк”, “Евровидение”, “Холостячка 2”, “Пацанки” (6 сезон), “Игра на ТНТ”, “Оскар 2021”, “Маска”, “Супербабушка”, “Звезды в Африке” и “Танцы со звездами”.

Также украинцы часто искали, где купить игрушку-антистресс поп-ит, билет на поезд, iPhone 13, игрушку-антистресс симпл-димпл, пропуск на транспорт в Киеве, санки, сертификат о вакцинации, PlayStation 5, биткоин и витамин D.

В 2021 году украинцы часто искали значение слов и словосочетаний aboba, симпл-димпл, формалин, поп-ит, локдаун, митинг, клабхаус, “Игра в кальмара”, радужный поцелуй и фриланс.

Чаще всего украинцы интересовались тем, как умер Сквидвард (герой мультфильма “Спанч Боб”), как выйти замуж, как изменить поставщика газа, как сыграла Украина, как получить сертификат о вакцинации, как компактно собрать чемодан, как получить 1000 грн за вакцинацию, как обновить “Дію”, как зарегистрироваться в “Дії” и как похудеть за неделю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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