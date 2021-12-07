Открывший стрельбу в центре “Мои документы” посетитель задержан

Происшествие произошло в МФЦ “Рязанский”. Конфликт между посетителем и сотрудниками учреждения случился из-за маски.

Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Погибли охранник и оператор многофункционального центра.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали еще три человека. Он принес соболезнования семьям погибших.

Как сообщают “Известия”, подозреваемого в нападении зовут Сергей Глазов. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.