 

Открывший стрельбу в центре “Мои документы” посетитель задержан

07.12.2021, 16:42, Разное
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Происшествие произошло в МФЦ “Рязанский”. Конфликт между посетителем и сотрудниками учреждения случился из-за маски.

Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Погибли охранник и оператор многофункционального центра.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали еще три человека. Он принес соболезнования семьям погибших.

Как сообщают “Известия”, подозреваемого в нападении зовут Сергей Глазов. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.



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