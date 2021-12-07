Эксперт предсказал проблемы рынку новостроек в 2022 году

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07.12.2021, 16:42, Разное
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“Думаю, что 2022 год будет самым сложным как у застройщиков, так и у покупателей за последние годы”, – рассказал эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков. Для такого предположения существует сразу несколько оснований.

Самое серьезное влияние на обстановку на первичном рынке жилья оказывают ограничительные меры. Многие шаги, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса, не лучшим образом сказываются на финансовом благополучии людей. В итоге у них просто не остается средств, которые можно было бы потратить на приобретение недвижимости.

“Сегмент новостроек держится на доходах населения”, – заметил эксперт.

Еще одна проблема – возможное повышение ипотечных ставок. Покупатели опасаются связывать себя долгосрочными обязательствами с банками, и их желание будет тем меньше, чем выше окажется процент, под который им будут согласны одолжить деньги.

Кроме того, уже сейчас можно констатировать, что первичная недвижимость переоценена. В регионах стоимость квадратного метра может просесть на 30-40 процентов. А вот в Москве и Санкт-Петербурге если цена на жилье и будет снижаться, то незначительно. Застройщики в мегаполисах не пойдут на значительные скидки даже на фоне резкого падения спроса.



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