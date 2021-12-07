Когда не хватает солнца: оранжевые овощи и фрукты, которые помогут укрепить иммунитет этой зимой

Цвет овоща или фрукта наделяет его определенными свойствами. Например, к категории диетических продуктов принято относить свежий салат, яблоки, цукини и огурцы. У всех из них зеленый цвет. Оранжевые фрукты и овощи имеют в своем составе много бета-каротина, пектинов, витаминов. Принято считать, что они понижают содержание холестерина в крови, укрепляют иммунитет и являются профилактикой многих заболеваний.

Апельсины и мандарины

Апельсин – диетический фрукт, который способствует улучшению аппетита и пищеварения в целом. Для профилактики запоров специалисты рекомендуют выпивать по стакану сока перед сном каждый день. Апельсины, к сожалению, противопоказаны людям, страдающим гастритом и язвенной болезнью, воспалительными патологиями кишечника.

Апельсины известны своими антиоксидантными свойствами. Поэтому предупреждают раннее старение организма. В одном этом фрукте содержится суточная доза витамина С. Одновременно с этим в нем мало калорий.

Мандарины — ценный диетический продукт, улучшающий обменные процессы в организме. Кроме того, он насыщает все тело витаминами в зимнее время года. Также мандарины укрепляют иммунитет и заметно улучшают пищеварение.

Физалис

Это отличный источник витаминов, клетчатки и минералов. Компоненты физалиса обладают антибактериальным, очищающим, желчегонным и иммуноактивным воздействием на весь организм. Кроме того, они быстро купируют отечность и нормализуют показатели АД.

Курага

В кураге намного больше пользы для организма, нежели в свежих абрикосах. Она является одним из продуктов-лидеров по содержанию бета-каротина. Регулярное ее употребление способствует улучшению функциональной активности ЖКТ, иммунитета. Курага предупреждает многие заболевания, в том числе сердечной и кроветворной систем.

Папайя

Папайя улучшает работу сердечно-сосудистой системы и одновременно с этим помогает бороться с ожирением. Благодаря высокому содержанию клетчатки в составе относится к категории диетических продуктов. Папайя надолго дает заряд энергии и чувство насыщения.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Морковь

Этот оранжевый овощ богат витаминами и минералами (А, группы В, С, РР, К, Е и бета-каротин). В нем содержатся хром, калий, фтор, медь, кобальт и калий.

Диетологи рекомендуют разнообразные блюда на основе моркови пациентам с авитаминозом, заболеваниями печени, желудка и почек. Отварная морковь является неотъемлемой частью рациона людей с диабетом. Он обладает выраженными противомикробными свойствами. Чтобы ее полезные вещества лучше усваивались, овощ рекомендуется потреблять вместе со сметаной или растительным маслом.

Оранжевые помидоры

Оранжевый сорт помидоров намного полезнее красного, поскольку имеет в своем составе больше питательных веществ. Особенно богаты плоды ликопеном — это мощный антиоксидант, положительно отражающийся на работе иммунитета и предупреждающий раннее старение. По своим антиоксидантным свойствам он в 10 раз сильнее бета-каротина. Поэтому намного активнее препятствует возникновению сердечных заболеваний, существенно сокращает риск развития онкологии.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Облепиха

Эти оранжевые ягоды имеют широкий спектр применения в народной медицине. Их используют для лечения многих недугов, начиная с облысения и заканчивая патологиями желудка. Как ни странно, но больше всего пользы для здоровья содержится в облепиховом масле.

В свежих ягодах в большом количестве присутствуют витамины А, группы В, С, которые помогают осенью справиться с авитаминозом. Кроме того, они считаются отличным средством при простуде и болях в горле. Сочетание облепихи с медом — хорошее лекарство при сухом кашле. Косточки ягод применяются в качестве мягкого слабительного средства.

Хурма

Хурма — это тот продукт, который быстро утоляет голод. Именно поэтому его часто включают в меню различных диет. Кроме того, он богат магнием, железом, марганцем и кальцием. В хурме присутствуют витамины А, С, Р, йод и калий. Еще одной важной составляющей выступает пектин. Данное вещество способствует более лучшему функционированию пищеварительного тракта. При различного рода диспепсических расстройствах хурма просто незаменима, ведь обладает вяжущим действием.

Тыква

В тыкве содержится витамин Т. Он улучшает пищеварение и способствует расщеплению белка. Данный продукт специалисты рекомендуют всем, кто желает избавиться от лишних килограммов.

В составе тыквы присутствует железо. Это вещество заметно улучшает настроение и внешний вид кожи. Витамины А, группы В и Е, аскорбиновая кислота улучшают работу иммунной системы. В тыкве присутствует достаточно редкий витамин — К. Он отвечает за свертываемость крови и просто незаменим при некоторых серьезных заболеваниях.