 

“Отметили по-скромному, но в ресторане”: телеведущая Ольга Орлова поделилась деталями своей недавней свадьбы

07.12.2021, 16:24, Разное
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Ольга Орлова часто общается со своими подписчиками в «Инстаграме». В этот раз бывшая солистка коллектива «Блестящие» ответила на вопросы по поводу того, что недавно вышла замуж. Особенно фолловеров Орловой интересовал процесс празднования создания новой семьи.

Тайная свадьба

Ольга рассказала, что бурных торжеств, тамады, сотен приглашенных гостей и многоуровневого торта не было. Возлюбленные отметили событие в ресторане, где они сидели вдвоем. Заведение находилось прямо напротив ЗАГСа, так что даже ехать никуда не пришлось. Торжественное событие произошло в понедельник, поэтому в ресторане практически не было людей. Все было весьма спокойно и тихо.

Напомним, ведущая «Дома-2» на днях сообщила фолловерам о своем замужестве. До этого новость держалась в секрете больше двух месяцев. Официальное вступление Орловой в брак состоялось еще в конце сентября. Пока у молодых не было медового месяца, так как новоиспеченный супруг Ольги – настоящий трудоголик.

К слову, о новом муже Орловой известно немного. Только то, что Валерий является крупным предпринимателем и ему 51 год. Совместных фотографий пары в соцсетях тоже мало. Но по имеющимся снимкам можно сделать вывод о том, что супруги действительно счастливы.



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