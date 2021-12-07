Стали известны сроки запуска связующего Карелию и Финляндию ретропоезда

Запуск туристического ретропоезда между Финляндией и Карелией запланирован в январе 2022 года. Аналогичный проект в перспективе может появиться и на территории арктических районов республики, сообщил на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Интересный проект в южной Карелии с нашими финскими партнерами: мы сейчас делаем ретропоезд со стороны Финляндии. Я думаю, этот опыт мы могли бы использовать в перспективе и в арктических районах. Мы можем обозначить создание туристических поездов в рамках трансграничного соглашения, чтобы люди могли на этих поездах путешествовать от Балтики до Белого моря», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что новый проект сделан по аналогии с «Рускеальским экспрессом» – ретропоездом с вагонами, оформленными в николаевском стиле, курсирующим между Сортавалой и горным парком «Рускеала». Как пояснили в пресс-службе Карельской таможни, тестовые запуски ретропоезда из карельского города Сортавалы в финский город Йоэнсуу продлятся с конца января по май 2022 года.

Парфенчиков добавил, в программах совместного с финскими партнерами трансграничного туристического кластера «Две страны – одна Карелия» также может появиться проект с ретропоездом. «Туристы могли бы за время своего отпуска побывать в северной Финляндии, посмотреть Балтийское море, а потом поехать на Белое», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Карелии построили новую дорогу в сторону Финляндии.