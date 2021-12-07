Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москвы: есть раненые

На Юго-Востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу в отделении МФЦ “Мои документы”. Ему удалось ранить нескольких человек.

Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице. По предварительным данным, местный 45-летний житель устроил конфликт из-за маски и начал вести огонь по сотрудникам и посетителям из травматического оружия, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Некоторые СМИ сообщают о четырех раненых и двух погибших людях, однако официального подтверждения этих данных пока не поступало, сообщает “Радио 1”.