 

Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности

07.12.2021, 15:56, Разное
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Во вторник, 7 декабря, 45-летний москвич открыл стрельбу в офисе многофункционального центра “Рязанский”. В руках у мужчины был травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Двое человек (сотрудница и посетитель) погибли, трое – пострадали. По данным телеграм-канала Mash, ранения получил ребенок.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал случившееся. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также сообщил: стрелявшего мужчину уже задержали. Помощь раненым оказывают врачи. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни, добавил градоначальник.

Уголовное дело по 105 и 222 статьям уже заведено. За убийство людей мужчине грозит до 12 лет, а за незаконный оборот оружия – до трех лет.

Материал дополняется.



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