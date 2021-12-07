 

Ольга Бузова вернулась к первозданному имиджу: “I did it again!”

07.12.2021, 15:48, Разное
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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, посредством которого продемонстрировала подписчикам результаты преображения своей внешности. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
На опубликованной в микроблоге фотографии Ольга Бузова позирует в просторной комнате, украшенной электросвечами и декоративными огромными цветами. Одеяние красотки составляют кожаный корсет, юбка цвета фуксии, а также мерцающий чокер и украшения на шее. Особое внимание на снимке привлекает прическа ведущей: на её голове красуется длинное ровное каре чуть ниже плеч. Фактически такое преображение означает некое возвращение к “первоистокам” – именно такую фирменную прическу хозяйка аккаунта носила несколько лет назад. Впрочем, “камбэк” вышел не совсем полным, ведь Бузова не стала перекрашиваться обратно в шатенку, оставшись пепельной блондинкой. “Oops!.. I did it again!” – таким эффектным слоганом в виде цитаты хита Бритни Спирс сопроводила фотоснимок телезвезда.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что некоторая часть подписчиков Ольги Бузова восприняла её преображение с удивлением, признавшись, что последние версии прически нравились больше. Однако большинство поклонников поющей ведущей, напротив, встретили метаморфозу с оптимизмом и одобрением, наградив снимок хвалебными комментариями и “влюбленными” эмодзи.

Источник: www.instagram.com



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