Ольга Бузова вернулась к первозданному имиджу: “I did it again!”

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, посредством которого продемонстрировала подписчикам результаты преображения своей внешности. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованной в микроблоге фотографии Ольга Бузова позирует в просторной комнате, украшенной электросвечами и декоративными огромными цветами. Одеяние красотки составляют кожаный корсет, юбка цвета фуксии, а также мерцающий чокер и украшения на шее. Особое внимание на снимке привлекает прическа ведущей: на её голове красуется длинное ровное каре чуть ниже плеч. Фактически такое преображение означает некое возвращение к “первоистокам” – именно такую фирменную прическу хозяйка аккаунта носила несколько лет назад. Впрочем, “камбэк” вышел не совсем полным, ведь Бузова не стала перекрашиваться обратно в шатенку, оставшись пепельной блондинкой. “Oops!.. I did it again!” – таким эффектным слоганом в виде цитаты хита Бритни Спирс сопроводила фотоснимок телезвезда.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что некоторая часть подписчиков Ольги Бузова восприняла её преображение с удивлением, признавшись, что последние версии прически нравились больше. Однако большинство поклонников поющей ведущей, напротив, встретили метаморфозу с оптимизмом и одобрением, наградив снимок хвалебными комментариями и “влюбленными” эмодзи.

Источник: www.instagram.com