 

Социологи обнаружили признаки преодоления кризиса: россияне стали больше тратить на «Доширак»

07.12.2021, 15:43, Разное
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Россияне постепенно возвращаются к доковидному образу жизни и больше тратят на продукты питания – это следует из исследования ВЦИОМа о влиянии пандемии COVID-19 на поведение потребителей.

– С июня прошлого года на треть (29%) увеличилось число россиян, которые стали тратить больше на продукты, — говорится в отчете.

Россияне стали больше тратить на ДоширакВ первую очередь улучшение потребительской активности привело к росту продаж продуктов популярной марки «Доширак», а также соли и хлеба. Постепенно восстанавливается и сфера общепита, причём на долю заведений фастфуда сейчас приходится 61% соответствующего сегмента рынка.

– Если год назад 39% россиян регулярно покупали шаурму, то сейчас это делает большинство (57%), – говорится в исследовании.

Около половины (48%) потребителей признались, что начали меньше экономить на алкоголе.

– На 20% уменьшилось число россиян, пьющих антифриз и настойку боярышника. При этом на 15% вырос сегмент качественного самогона, — следует из отчета.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в четыре волны: 17-22 мая 2020 года, 3-9 июня 2020 года, 23-29 июня 2020 года и 8-25 августа 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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