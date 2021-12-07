Скука, смена работы или праздники: сколько раз в жизни женщины меняют стиль волос и по какому поводу

Как часто вы кардинально (или не очень кардинально) меняете свой внешний вид? Возможно, время от времени вам хочется попробовать что-то новенькое. Недавно в процессе одного исследования специалисты опросили 1000 женщин в возрасте 25–55 лет (предварительно разделив их на две группы: в возрасте 25-40 и в возрасте 40-55 лет), чтобы узнать, как часто они меняют стиль волос. Интересно ли вам узнать о результатах?

Данные опроса

Исследование показало, что, хотя представители старшей возрастной группы испробовали в своей жизни только 6 различных причесок, респонденты из более молодой группы уже 8 раз меняли стиль волос.

25% опрошенных женщин заявили, что не хотят носить ту же прическу, которая нравилась им 10 лет назад, в то время как 40% утверждают, что не против вернуться к некогда устоявшемуся стилю. Учитывая это, неудивительно, что в старшей возрастной группе большинство людей придерживаются стиля, выбранного ими ранее.

Причины

Исследователей также интересовало, в какой период женщины чаще всего решались на изменения и по какой причине. 28% респондентов заявили, что меняли прическу во время смены работы или во время отпуска. А 20% заявили, что решили изменить свой внешний вид после расставания с любимым человеком.

Праздники – значимые события в жизни, а потому нет ничего удивительного в том, что, подготавливаясь к ним, женщины часто решаются на смену стиля волос. Однако это еще не все: многие женщины (46%) поменяли внешний вид попросту из-за скуки! Что и говорить, во время коронавируса у них была для этого была отличная возможность.

Особенности

Почему представители поколения Z так часто меняют свой стиль? Существует ряд причин: одна из них состоит в том, что подрастающее поколение выросло на совершенно других моральных нормах и устоях. Повсюду мы слышим о том, как скучна однообразная жизнь, и реклама играет в этом далеко не последнюю роль. Такие изменения дают возможность молодым людям испробовать как можно больше разных стилей.

Не стоит забывать также о том, какое влияние на сегодняшний мир оказывает мода: речь идет не только об одежде. В один год “в моде” очень короткая прическа, а в другой – волосы должны быть почти до пояса, не говоря уже о разных техниках окраски и различных оттенках. Безусловно, эти тенденции оказывают меньшее влияние на тех, кто уже долгое время придерживается одного и того же стиля и точно знает, чего хотят и что им подходит.

Ощущения

Согласно исследованию, младшая возрастная группа (женщины в возрасте 25-40 лет) отличается особой уверенностью в отношении того, как правильно укладывать волосы, в то время как 63% представителей более возрастной группы (40-55 лет) опасаются потенциально неудачного конечного результата.

Примечательно, что последние чувствуют себя намного увереннее, когда речь идет о посещении какого-либо важного мероприятия: 49% заявили, что сделают отличную прическу без колебаний, то время как только 24% из представителей младшей возрастной группы могут похвастаться тем же. Как видно, большинство представителей более возрастной группы выбирает не только эстетичную и стильную прическу, но и простую в использовании.