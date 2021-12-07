Минтруда подготовило предложения для компенсации пенсионерам инфляции

Минтруда по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров, сообщил глава ведомтсва Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме.

По его словам, в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года будет несколько выше, передает РИА «Новости».

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов… дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», – сказал Котяков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор крайне обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России, которые вернулись к максимуму второй половины 2016 года. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что годовая инфляция в России достигла 8,05%, к концу года Минфин рассчитывает на ее снижение.