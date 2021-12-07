Активатор для пиратских версий Windows крадет деньги с криптокошельков пользователей

По словам исследователя из службы компьютерной безопасности “Red Canary” (США) Тони Ламберта, пользователь заражает компьютер, щелкая на одну из вредоносных ссылок, якобы ведущей к активатору операционной системы. При этом загружается KMSPico, Cryptbot или другое вредоносное программное обеспечение.

Вирус содержит самораспаковывающийся архив 7-Zip, в котором хранится как эмулятор сервера, так и Cryptbot, при этом антивирусы не обнаруживают вредоносную программу, сообщает Bleeping computer.

Cryptbot собирает данные из криптокошельков Atomic, Ledger Live, Coinom, браузеров Avast Secure, Opera, Google Chrome и других популярных приложений.

Контекст:

Вредоносная программа “CryptBot” способна получать учетные данные из браузеров, кошельков с криптовалютой, файлы cookie браузера, кредитные карты и снимать скриншоты из зараженных систем.

KMSPico – это неофициальный инструмент, используемый для незаконной активации всех функций пиратских копий программного обеспечения, таких как Microsoft Windows и пакет Office, без фактического владения лицензионным ключом.

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