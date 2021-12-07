Береза: Выманить жену Лещенко в Москву на заработки могли Ахметов с Порошенко, чтобы дискредитировать Сергея. Эта версия выглядит самой перспективной

Декабрь – это время, которое очень любят артисты разных жанров. Ведь для них это время для корпоративов и “елок”. Поэтому талантливая Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, являющаяся женой экс-члена наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергея Лещенко, решила во второй раз за 2021 год махнуть на подработку в Москву. И многих это возмутило. Зря. Попробую оправдаться и защитить жену Сергея.

Во-первых, Dj Nastia будет в Москве активно популяризировать Украину и поддерживать ЛГБТ-сообщество. По крайней мере, именно так в прошлый раз оправдывал поездку своей жены на заработки в Москву Сергей Лещенко. Не думаю, что ситуация сильно поменялась. Потому что должен же кто-то Украину в Москве популяризировать, да и ЛГБТ-сообщество все еще в РФ не защищено.

Во-вторых, семья Лещенко сейчас испытывает серьезные финансовые трудности. Сергей больше не сидит в набсовете “Укрзалізниці” за сотни тысяч гривен в месяц, а работать Сергей не умеет, поэтому именно на нежные плечи Dj Nastia легла обязанность обеспечить семью. А на ОП Сергей работает из альтруизма и чтобы показать, что нет того дна, которое он не в состоянии пробить.

В-третьих, не забывайте, что у нас на границе сконцентрированы российские войска, а весь мир обсуждает возможную новую фазу вторжения Путина в Украину. В таких условиях ни один патриот Украины не поедет в РФ. Но Сергей бесстрашно отправляет свою жену в столицу страны-агрессора. Видимо, реально очень деньги нужны или же вполне возможно, что Dj Nastia будет выступать в Москве как агент наших спецслужб, чтобы своим выступлением сорвать очередное нападение Путина на Украину. Уверен, что все именно так. Но это не точно.

В конце концов, за этой ситуацией могут стоять Ахметов с Порошенко, которые выманили жену Лещенко в Москву на заработки, чтобы этим дискредитировать Сергея. Пока эта версия выглядит самой красивой и перспективной. И Сергею уже можно начинать вопить, что все именно так и произошло. Кстати, если будет возможность, то спросите у Лещенко в комментариях, какая версия ему ближе.

Но все же очень хочется понять, прав ли я или правы те, кто говорят, что Лещенко, который пришел в ВР как член Блока Петра Порошенко, а сегодня работающий на Зеленского, и при Путине нормально устроится, если будут хорошо платить. Неужели это правда? Но тогда это очень подло и цинично, что один из людей ОП, который дрессирует депутатов из “моносброда” для выступлений на ТВ и формирует информационную политику Зеленского, отправляет свою жену в Москву на заработки, а украинские военные должны его защищать и класть свои жизни за право Dj Nastia вернуться в независимую Украину после того, как она получит деньги за выступление в московском клубе “Мутабор”. И это уже не смешно, а мерзко. Тухлятиной несет от этой истории.

P.S. А еще хочется понять, как к этому относится Зеленский? Одобряет ли он то, что одна из его говорящих голов отправляет свою жену в Москву на заработки? Или какая разница?

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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