Эпоха отстоя

Почему Бастрыкин возбуждается, когда читает даже очевидную сатиру.

Это должно было случиться.

В воскресенье на сайте СК появилось сообщение о том, что глава СК Александр Иванович Бастрыкин «поручил Главному следственному управлению СК РФ тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». Патриоты нажаловались, что Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и реабилитируют нацизм.

Письмо обеспокоенных патриотов опубликовал в своем ЖЖ Дмитрий Якушев, и оно так прекрасно, что его хочется привести целиком. Но мы мужественно воздержимся от этого импульса, процитировав, однако, самые замечательные куски.

Вот, например.

Уважаемый Александр Иванович!

Вы известны не просто как большой патриот РФ и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из РФ и, будем надеяться, закончил свое преступное творчество. От всех патриотов России: спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России.

Или:

По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить… <…> Тут нужно что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины.

Иными словами, любой человек, обладающий IQ выше 80, легко бы понял, что это шутка, сатира.

А уж если IQ пониже, можно было бы зайти посмотреть другие записи блогера, в которых он, например, сетует, что глава СК «не наделен умом практически совсем». В других своих постах Якушев хвалит Навального и пишет, что режим «врет всему миру, демонстрируя какое-то выдающееся упорство и хамство».

Как же наши городничие могли возбудиться на цитату из города Глупова и пойти всерьез выяснять, не сотрудничал ли Салтыков-Щедрин с немецкими псами-рыцарями?

Да очень просто. Потому что на тексты примерно такого качества они и возбуждаются.

Вспомним, например, поборника «нравственного джихада» Тимура Булатова, от заявления которого СК возбудился на предмет голых ягодиц на фоне храма. Наш нравственный джихадист 9 лет находился в федеральном розыске, 8 месяцев — в СИЗО (это были, согласно его версии, «происки геев»), пишет непрерывные заявления на всех, кого считает геями, а про аварию, в которую он попал, сообщает, что «эта авария мне от Всевышнего и прилетела, потому что я возомнил себя рукой Бога». Впрочем, бог до сих пор помогает ему объезжать пробки. Посты нашего избранника, доступные теперь только в перепостах, переполнены страстными угрозами, оскорблениями и несколько странной для избранника бога фиксацией на садистском и анальном сексе.

Интересно, что после этого поста VK заблокировал «нравственного джихадиста» за распространение ненависти. То есть получается, что VK — блокирует, а СК — возбуждается. Вместе с избранником бога.

Тимур Булатов — вовсе не первый боец за нравственность такого рода. Помните даму по имени Ирина Бергсет? Она еще рассказывала, как норвежцы выстраивались в очередь, чтобы насиловать ее ребенка в костюме Путина, а ее при этом считают сумасшедшей? И г-жа Бергсет нашла могучую поддержку своим разоблачениями в лице СК. Она стала видным общественным деятелем, организовывала митинги в защиту «закона подлецов», возглавляла движение «Русские матери» и пр.

Дело не в личных сдвигах того или иного персонажа. Дело в том, как на это реагирует СК. И полагаю, что далеко не всем даже в наших органах это доставляет удовольствие. Как ни глубоко прогнила система.

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И, собственно, здесь мы подходим к главному.

Я долго думала: чем нынешняя ситуация отличается от 1970 годов?

Ответ очень прост. В 1970-х маргиналы, городские сумасшедшие, люмпены и уголовники не диктовали правила морали. Компартия — диктовала. Парткомы — свирепствовали. В парткомах, исполкомах и на Лубянке сидели ограниченные и глупые люди, но Шариковы в них не сидели. Они не считали себя избранными богом. И это ведь касается не только низовых авторов доносов. Богоизбранные персонажи с теми же симптомами попадаются на самом верху.

В 1970-х это было немыслимо. Немыслимо было, например, чтобы банановый король с неотданными кредитами снимал «богохульную» постановку «Тангейзера», да еще рассуждал, что, цитирую: «те люди, которым это понравилось, либо заболели, либо умерли».

Цензоры могли запретить что угодно. Но бог в СССР не помогал объезжать пробки и не наказывал смертью режиссеров-богохульщиков. Шариковы в СССР не указывали академикам, и уголовники не заседали в комитетах по нравственности. Бедолага Бастрыкин попался на пост Якушева, потому что сатира ничем не отличается от оригинала.

Тогда была эпоха застоя — но не эпоха отстоя.

Булатов или Бергсет, или Кехман сами являются такими персонажами, которых опишешь, и скажут: ты это выдумал. Это сатира. Так не бывает.

Посмотрим теперь, будет ли СК расследовать дело черта, который украл луну. Было ж дело: даже описано свидетелем — Гоголем.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

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