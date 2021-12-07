 

На Украине провалили строительство новых арсеналов

07.12.2021, 14:15, Новости дня
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Строительство новых складов боеприпасов для украинской армии, которое началось в 2018 году после нескольких масштабных пожаров в военных частях, до сих пор не завершено, сообщило издание Bihus.info, которое проводило расследование этих обстоятельств.

«Новые арсеналы министерство обороны заказало в 2018 году – после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ», – передает ТАСС сообщение авторов расследования. Однако, как отмечается в расследовании, план строительства был сорван.

Подряды тогда получили две компании из корпорации бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася «Укрбуд»: один из подрядов на сумму 1,95 млрд гривен (71,2 млн долларов) получила компания «Укрстроймонтаж», принадлежавшая супруге бывшего депутата, еще два на сумму 2,3 млрд гривен (84 млн гривен) – «Северо-украинский строительный альянс» помощника парламентария в Раде Андрея Якусевича.

Однако в начале 2019 года минобороны подало в суд на подрядчиков, обвиняя их в срыве календарного плана работ. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные, которые долго не могли подготовить площадки для него.

Из-за судебных разбирательств, как сообщили авторы расследования, строительство арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации «Укрбуд» и возбуждением уголовного дела против ее главы Микитася. Сейчас по данному делу проводятся различные экспертизы.

В 2018 году случилось несколько ЧП на украинских военных арсеналах. В октябре произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области. Тогда из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тыс. человек, пострадали двое.

Напомним, в ноябре 2019 года генштаб Украины сообщил, что двое саперов погибли в результате взрывов на военном арсенале в городе Балаклея в Харьковской области Украины.

Ранее в генштабе сообщали, что на территории складов проводилась плановая утилизация боеприпасов, в результате которой ранения получили четверо военных.



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