Надругавшегося над дочерью и ее подругой экс-прокурора осудили на Камчатке

Бывший зампрокурора Петропавловска-Камчатского приговорен к 20 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетних, в том числе в отношении своей восьмилетней дочери и ее подруги, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Камчатскому краю.

«Установлено, что обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей восьмилетней дочери и ее шестилетней подружки насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что в деле 40-летнего мужчины 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера и восемь эпизодов использования детей для изготовления порнографических материалов.

Фигуранта зовут Константин Кулдышев. Он ранее занимал должность Камчатского природоохранного прокурора, а затем был зампрокурора Петропавловска-Камчатского. Мужчина не только снимал порнографию, но и распространял ее в даркнете, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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