 

Во Львове мошенники обустроили фиктивный обменный пункт с имитационными средствами

07.12.2021, 13:59, Новости дня
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Злоумышленница пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы, говорится в сообщении. В целях поиска потенциальных жертв женщина подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

“В полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него $19 тыс. для обмена и вышла с ними через задний выход”, – рассказали в пресс-службе львовской полиции.

После совершения мошенничества подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/7105445386162472

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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