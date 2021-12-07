ОАЭ стали первой мусульманской страной, сменившей выходные дни на западный лад

Теперь вместо входных в пятницу и субботу, в ОАЭ будут отдыхать в субботу и воскресенье.

Этот шаг применяется к федеральным правительственным учреждениям и сопровождается новым графиком работы: рабочие дни с понедельника по четверг теперь начинаются с 7.30 и заканчиваются в 15.30, а часы работы в пятницу – с 7.30 до 12.00.

Кроме того, государственные служащие будут иметь возможность организовать работу из дома по пятницам, а также организовать свое рабочее время на гибкой основе.

Агентство отмечает, что новая рабочая неделя позволит лучше согласовать ОАЭ с мировыми рынками, отражая стратегический статус страны на глобальной экономической карте. Он обеспечит бесперебойные финансовые, торговые и экономические транзакции со странами, которые будут проводиться после субботних/воскресных выходных. Это будет способствовать укреплению международных деловых связей и расширению возможностей для тысяч базирующихся в ОАЭ и транснациональных компаний, отмечают журналисты.

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