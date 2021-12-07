 

ВОЗ признала «омикрон» менее опасным штаммом COVID-19

07.12.2021, 13:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В ВОЗ уточняют, что для изучения «омикрона» еще нужно время, необходимо определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни. Мария Ван Керкхове в эфире телеканала CBS также уточнила, что несмотря на то, что пока пациенты переносят инфекцию легко, необходимо предотвратить распространение болезни. Она пояснила, что части заразившимся все равно потребуется госпитализация, что будет означать рост числа смертей.

В РФ уже выявлены первые случаи заболевания омикроном. Двое зараженных недавно вернулись из ЮАР — родины нового штамма. Инфекцию уже выявили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах. 

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито всего 35% населения, а всего на континенте — 6,6%. При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз. 

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант «вобрал» в себя невероятное количество мутаций. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Татуировки и цены. Лучшая тату студия

19.07 / Максим Виторган с детьми, Светлана Бондарчук и другие: новые фото со дня рождения Нино Нинидзе

12.03 / План Киева по возвращению Крыма оценили: Громко и во вред Украины

16.11 / Авиакомпания «Белавиа» будет доставлять мигрантов в Минск на самолётах «Сухой Суперджет»

25.07 / Личное: Когда ему — 33, а ей — 15

30.09 / За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

15.08 / Эксперт раскрыл метод эффективного похудения с помощью плавания

04.02 / Мнение: США готовят новые санкции против РФ “из-за Навального”

07.09 / Мнение: Навальный вышел из комы

04.06 / Ученые рассказали о большой опасности курения для органов зрения: “Разрушает защитный слой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика