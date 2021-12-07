ВОЗ признала «омикрон» менее опасным штаммом COVID-19



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В ВОЗ уточняют, что для изучения «омикрона» еще нужно время, необходимо определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни. Мария Ван Керкхове в эфире телеканала CBS также уточнила, что несмотря на то, что пока пациенты переносят инфекцию легко, необходимо предотвратить распространение болезни. Она пояснила, что части заразившимся все равно потребуется госпитализация, что будет означать рост числа смертей.

В РФ уже выявлены первые случаи заболевания омикроном. Двое зараженных недавно вернулись из ЮАР — родины нового штамма. Инфекцию уже выявили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито всего 35% населения, а всего на континенте — 6,6%. При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант «вобрал» в себя невероятное количество мутаций. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.