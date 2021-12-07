В Кремле отреагировали на бойкот США Олимпиады в Китае

Олимпийские игры в Пекине состоятся с участием официальных лиц США или без них, поскольку китайская сторона согласовала с МОК жесткие антиковидные ограничения, в том числе ограничивающие доступ официальных лиц, но не налагала запрет на желание самих спортсменов из США принять участие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва сохраняет позицию, согласно которой «главное, чтобы все спортсмены были в праве принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики», передает ТАСС.

«Мы сохраняем свою позицию. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном – трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», – отметил Песков, комментируя заявления Вашингтона о планах объявить дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Китае.

По его словам, в Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам главное, чтобы все спортсмены смогли принимать участие в честных соревнованиях. «Для нас главное, чтобы идеи олимпизма были свободные от политики», – подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».