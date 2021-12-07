 

Шольц заявил о планах поддерживать Украину как транзитера газа

07.12.2021, 13:52, Новости дня
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Новое правительство ФРГ продолжит поддерживать Украину как стану, выступающую транзитером газа, сообщил будущий канцлер Германии Олаф Шольц после подписания коалиционного договора.

«Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа. Мы будем это делать и дальше», – передает его слова ТАСС.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Шольца сделать предупреждение РФ сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.



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