Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве

Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.

По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.

«Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.

Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.