«Нет сведений о местах захоронения расстрелянных»

Генеральная прокуратура наконец прислала «ответ» на запрос редакции о судьбе мемориальных досок в память о казненных польских военнопленных. Лучше б она этого не делала.

Полтора года тянется невероятная история о том, как в Твери со здания медицинского университета, где когда-то располагалось областное Управление НКВД, свинтили две мемориальные доски. Одна — в память о расстрелянных здесь жителях области, вторая — в память о польских офицерах, бессудно казненных в 1940-м по секретному постановлению сталинского политбюро («Катынское дело»). Доски были повешены в начале 90-х согласно законному постановлению городских властей (тогда было можно).

Как-то акт вандализма надо было объяснить. И в день снятия досок (7 мая 2020 года) с адреса [email protected] от имени Управления информационной политики правительства Тверской области был разослан пресс-релиз «Поляки_табличка_фальсификация». В нем, по оценке «Мемориала»*, в грубой форме отрицались общепризнанные исторические факты; центральным элементом пресс-релиза было утверждение, будто массовый расстрел польских военнопленных советскими властями и захоронение расстрелянных под Медным — это «историческая ложь»…

Пресс-релиз был воспроизведен под тем же названием на первой странице издания «Тверские ведомости» и изложен в некоторых других СМИ. Опрошенные журналисты подтверждают, что многократно получали с адреса [email protected] официальную информацию.

Юрист «Мемориала» направила официальный запрос в правительство Тверской области.

Правительство ответило коротко: к данному адресу его структуры «не имеют никакого отношения».

За минувшее время усилий, чтобы узнать, кто таким образом дискредитирует правительство в принадлежащей ему газете, чиновники почему-то не приложили. На вопрос «Являются ли сведения, сообщенные в пресс-релизе, о том, что «массовый расстрел польских военнопленных советскими властями и захоронение расстрелянных под Медным — это «историческая ложь», официальной позицией правительства Тверской области?» правительство не ответило вовсе.

Здание Тверского государственного медицинского университета. Фото: tvgmu.ru

В апреле уже этого года «Новая», трижды выступавшая по поводу «Тверской истории», обратилась лично к Генеральному прокурору РФ с запросом. Генеральный промолчал. Обратились вторично — с припиской: «Редакция «Новой газеты» рассчитывает получить ответы на поставленные вопросы в сроки, установленные ФЗ «О СМИ» (в течение 7 дней). Если ответы в указанные сроки не поступят, то мы оставляем за собой право обжаловать ваше бездействие через суд».

И получили ответ!

Мы спрашиваем: соответствуют ли результатам расследования Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ уголовного дела № 159 утверждения, содержащиеся в пресс-релизе, опубликованном 7 мая 2020 г. тверскими СМИ, в частности «Тверскими ведомостями» и «АИФ Тверь» (в последнем СМИ — под заголовком «Комментарий Правительства Тверской области»), о том, что «массовый расстрел поляков и их захоронение под Медным — это историческая ложь» и что «Германия, а не Советский Союз виновна в массовом убийстве, известном как Катынский расстрел»?

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НАМ ОТВЕЧАЮТ:

«Результаты расследования Главной военной прокуратуры уголовного дела № 159 были доведены до сведения общественности в максимально возможном объеме в марте 2005 г. во время пресс-конференции Главного военного прокурора. Дальнейшее комментирование материалов уголовного дела № 159 не представляется возможным, так как они содержат сведения, составляющие государственную тайну, а также информацию с грифом «для служебного пользования». Касательно утверждений, содержащихся «в пресс-релизе, опубликованном 7 мая 2020 г. тверскими СМИ», следует обращаться к источнику пресс-релиза или к самим СМИ».

Комментированию текст не поддается.

Мы спрашиваем: соответствуют ли результатам расследования Главной военной прокуратуры уголовного дела № 159 фактические утверждения, содержащиеся в «Постановлении» и.о. прокурора Центрального района г. Твери от 28 октября 2019 г., об отсутствии документов, подтверждающих факт расстрела польских военнопленных из Осташковского лагеря в центральном здании Управления НКВД по Калининской области, ныне центральном здании ТГМУ?

НАМ ОТВЕЧАЮТ

(тщательно обходя ответ на собственно вопрос):

«Исполнительным комитетом Тверского городского совета Народных депутатов от 09.09.1991 № 372 по результатам рассмотрения обращения постоянной комиссии горсовета по культуре и охране духовного наследия и комиссии при горисполкоме по делам реабилитированных было принято решение об установлении на доме № 2 по улице Советской г. Твери мемориальной доски по увековечиванию памяти жертв репрессий 30–50-х годов с утвержденным текстом «В память о замученных. Здесь в 1930–50-е годы располагалось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и внутренняя тюрьма». Однако в нарушение решения органа власти эта доска была установлена на доме № 4 по этой же улице…

Распоряжением администрации г. Твери от 04.04.2005 № 137 всем зданиям ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия МЗ РФ» (в настоящее время ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России) был определен единый почтовый адрес — ул. Советская, д. 4 (ранее они располагались по ул. Советская, 2, 4, 6, 8).

В настоящее время после вмешательства прокуратуры ректором вуза вопрос об установлении вышеуказанной мемориальной доски именно на здании, ранее имевшем почтовый адрес ул. Советская, д. 2, согласовывается с администрацией г. Твери, в чьей компетенции находится принятие таких решений…»

Бесценные знания об истории топографии Твери мы, безусловно, используем в дальнейшей работе.

И, наконец, последний абзац:

«В фондах архива УФСК (УФСБ?) хранятся более 60 томов с протоколами заседания «тройки», распорядительными документами по исполнению решений «тройки», различной перепиской о приведении приговоров в исполнение, а также с актами о приведении приговоров в исполнение. Анализ этих документов показал, что ни в одном из них нет сведений о местах приведения приговоров в исполнение и захоронения расстрелянных».

Кстати, подписал ответ заместитель начальника Управления взаимодействия со средствами массовой информации М.В. Яненко.

Возможно, он не знает, но некоторые «сведения о местах приведения приговоров в исполнение и захоронения расстрелянных» есть.

«Около ста человек было захоронено на территории УНКВД в том месте, где ныне находится новое здание медицинской академии. При его строительстве были найдены человеческие останки, которые сильно пострадали от воздействия кислотных грунтовых вод», — написал в своей статье для «Книги Памяти» В. Басаев, бывший начальник подразделения УФСБ по Тверской области. Он изучал архивы НКВД в 1994 году. Адрес захоронения — Советская, дом 2.

И в заключение.

Поляков после «Освободительного похода», ставшего возможным в результате пакта Молотова-Риббентропа, расстреливали весной 1940 года в Харькове, под Смоленском и в Калинине — двадцать с лишним тысяч, офицеров, священнослужителей, полицейских… Расстреливали тайком, тайком и зарыли — в харьковских Пятихатках, Катыни и в Медном под Калинином. Когда случайно (в 43-м году) захоронение в Катыни было обнаружено, советское правительство попыталось свалить этот расстрел на гитлеровцев, даже на Нюрнбергский процесс «с этой идеей» выходили. Но не проскочило.

Мемориальная доска «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира» в Твери. Фото: Международный Мемориал (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента)

Скрывали, лгали, изворачивались практически до последних дней Советского Союза. Потом нашлись тщательно скрываемые документы. Подтвержденные историками, юристами, политиками.

Горбачев принес полякам официальное извинение. При Ельцине возбудили уголовное дело. В Катыни, Пятихатках и Медном возвели мемориальные комплексы в память о погубленных поляках, туда ездят официальные делегации.

Президенты Путин и Медведев, Государственная дума РФ признали расстрел «преступлением сталинского режима». Но уголовное дело в 2004 году было закрыто — «в связи со смертью причастных лиц». На каком нормативном основании засекречены 116 из 183 томов материалов расследования гибели узников Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей военнопленных НКВД СССР — нам до сих пор не сообщили.

Сейчас, как следует из ответа прокуратуры, эти 116 томов содержат государственные тайны. Какие?

— Некоторые из палачей в 1940 году покончили с собой. После ночных расстрелов исполнители пили водку, таким образом глушили стресс. Комендант тогдашнего НКВД Рубанов просто сошел с ума. Начальник УНКВД Калининской области генерал Дмитрий Токарев описывает историю, произошедшую с одним из шоферов, возивших на расстрелы поляков. Этого водителя планировали привлечь к казням, а он не хотел. И Токарев лично его убеждал, потому что иначе у этого человека могли быть неприятности. В конце концов он согласился. «Я его спасал», — говорил Токарев. Все участники этого расстрела были награждены денежными премиями, а этот водитель еще и наградным пистолетом. Из него он и застрелился через два месяца. Многие спились. А кто-то жил неприметно, почти до 90-х годов. Это тоже страшный антропологический эксперимент над людьми. Это палачи, их нельзя уравнять с жертвами, но они в каком-то смысле тоже жертвы… — так пояснял Тверскому информационному агентству преподаватель Свято-Филаретского православно-христианского института Игорь Корпусов, много лет занимающийся восстановлением правды о годах террора.

Тверь в последние годы стала «столицей» всех тех, кто вновь поднимает на щит многократно опровергнутую версию о «гитлеровской вине». Здесь проводят «научные» конференции, куда собирают «отрицателей» со всей страны. И далеко не случайно мемориальные доски свинтили именно здесь — с деятельным участием прокуратуры, между прочим. А Центральный районный суд Твери отказался рассматривать иск «Мемориала», сославшись на обязанность университета выполнить прокурорское «Представление». Подписавшего «Представление» Байдина Эльвина Эльбрусовича, кстати, повысили в должности…

Но убивали в этом доме не только поляков. В отчетном докладе начальника Управления НКВД по Калининской области капитана госбезопасности Гуминского от 28 марта 1938 года говорилось, что с августа 1937-го по март 1938 года «тройкой» осуждены 10 200 человек, из них по 1-й категории (расстрел) — 4587 человек. И вывод: утвержденный лимит по Калининской области «полностью исчерпан».

Павел Гутионтов, обозреватель

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