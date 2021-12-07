Украинские пограничники задержали двух бомжей и лесника, а затем назвали это “предотвращением массового прорыва нелегальных мигрантов”

Украинские пограничники задержали трех человек в Черниговской области на границе с Белоруссией, после чего объявили, что пресекли попытку массового нелегального прорыва иностранных мигрантов.

Специальную операцию проводили с привлечением военнослужащих, военной разведки и инженерно-строительного батальона №177.

Пресс-служба пограничного ведомства устроила прямую трансляцию, в ходе которой было объявлено, что иностранцы узнали о высоком уровне жизни в Украине и решили проникнуть на её территорию нелегальным путём, но благодаря слаженным и самоотверженным действиям силовиков, попытка прорыва была предотвращена.

Позже под видео появились комментаторы, которые заявили, что двое предполагаемых “иракцев” – на самом деле местные бездомные, а тёмный цвет кожи имеют из-за алкоголизма. Третий мужчина оказался лесником, причём когда спикер на видео говорил о “привлекающим нелегалов европейском качестве жизни”, он оскорбительно смеялся, пока его не вывели из кадра.

Подозрения зрителей также вызвало и присутствие на месте задержания главы погранслужбы и замминистра внутренних дел. Официально было объявлено, что они как раз находились в регионе с рабочим визитом и случайно оказались на соседнем посте пограничников в самый разгар операции вместе со съёмочными группами двух телеканалов. Местный журналист Богдан Кравченко заявил в Facebook, что вся постановка планировалась ещё за неделю, и тогда же некоторым СМИ разослали приглашения её освещать.

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