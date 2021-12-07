 

Владельцы смартфонов Huawei жалуются, что не могут войти в Telegram

07.12.2021, 13:26, Новости дня
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За последнее время у владельцев китайских смартфонов Huawei начала возникать одна и та же проблема. Они по какой-то причине не могли войти в мессенджер Telegram. Поступило много жалоб.

В чем же причина данных проблем? По мнению специалистов, их сразу несколько. Во-первых, сам Huawei пребывает под санкциями. Кроме прочих проблем, это отображается в невозможности получать рекламный контент от Google и вообще в блокировании глобальных сервисов, исходящих с территории Америки.

Рекламная политика Telegram, наоборот, очень либеральна. Дошло до того, что поставщики самостоятельно разрабатывают свои приложения, вмешиваясь в платформу. Тут возникает конфликт, который и мешает владельцам китайских гаджетов пользоваться мессенджером, поясняют эксперты.



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