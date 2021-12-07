“А что сделаешь? Куда идти?” Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь

“Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким издевательствам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила – я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило”, – призналась актриса.

Сумская подчеркнула, что узнав о нюансах школьного буллинга в адрес своей дочери, не стала ничего предпринимать.

“А что ты сделаешь? Куда будешь идти? Надо отдать должное мужу, он тогда мне мудро так посоветовал: “Оля, не вмешивайся” Это действительно надо отпустить и идти своей дорогой, не вспоминая, потому что у меня все это тоже было, это был ужасный буллинг”, – призналась актриса.

По словам Сумской, сейчас она жалеет, что не встретилась с учителями дочери, чтобы обсудить проблему. Подробностей школьного буллинга в адрес дочери актриса озвучивать не стала.

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Контекст:

Сумская – мать двоих дочерей. Отцом старшей дочери, проживающей в РФ актрисы Антоны Паперной (1990) является первый муж Сумской, актер Евгений Паперный.

Отцом Анны Борисюк (2002) является второй муж актрисы, артист Виталий Борисюк. Анна является студенткой второго курса Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

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