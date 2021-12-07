 

Ахеджакова на вручении театральной премии произнесла политическую речь об иноагентах, “оскорбленных патриотах” и искажении истории. Видео

07.12.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ахеджакова стала лауреатом почетного приза “Легенда сцены”. В первой части речи она говорила о театре, завершила ее словами о том, что главное, ради чего актеры выходят на сцену – “чтобы транслировать в зал смыслы”. 

“Это самое главное. […] Смыслы стали меняться. Легенда – какое великое слово! Но [сейчас] историческая память народа, трагическая память, заворачивается в красивую легенду, а вместо подлинной истории нам суют легенду. Более того, ее надо придерживаться, иначе, товарищи, – Бастрыкин”, – сказала Ахеджакова, упомянув главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Председатель Следкома этим летом поручил проверить театр “Современник” из-за жалоб на спектакль “Первый хлеб”, в ходе которого “актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны”. Перед этим организация “Офицеры России” жаловалась на спектакль из-за монолога героини Ахеджаковой. 

Актриса сказала, что смысл слова патриотизм теряется в РФ. 

“Патриотизм” – какой смысл у этого слова? Великий смысл! И вдруг оказывается, что какая-то группа оскорбленных патриотов, которые называют себя SERB, приходит к театру, не посмотрев спектакль, и требует искоренить ошибки в спектакле. Какая-то невероятная цензура! Причем угрожают, что если к ним не прислушаются (это со мной история) то тогда такое наказание: в зал приходит человек, патриот, и из бутылки разбрызгивает фекалии. Как шампанское. И убегает. Или другие патриоты, которые называются “ветераны войны”. Но я не могу себе представить, чтобы ветераны бегали по театрам и занимались цензурой, выводили театр на чистую воду. Но действительно “ветераны” пишут доносы на спектакли, которые не видели. И приходит следователь в театр, и меня допрашивают… А я за свой театр ручаюсь. И за своих авторов ручаюсь, я им доверяю. И за те смыслы, которые я несу”, – заявила Ахеджакова. 

Также она говорила об иноагентах, отметив, что в этом случае в РФ тоже теряется смысл. 

“Иноагент – это же шпион, который за деньги ходит, нюхает тут что-то и разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям в профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг Лев Пономарев – иноагент. Мой любимый “Дождь”, который был в телевизоре и теперь ушел в партизаны, – тоже иноагент. Это наш “Дождь”, который никогда нас не обманывает. Это наша “Медуза”, наш “Дождь”. И самое главное, наш “Мемориал”, – добавила Ахеджакова. 

Как пишет “Собеседник”, после речи актрисы телевизионщики в кулуарах театра шептались, что это “все равно никто в эфир не даст”.

Фрагмент церемонии с выступлением Ахеджаковой опубликовали на YouTube-канале Kedrov Talks. 

ВИДЕОВидео: Kedrov Talks / YouTube
Контекст:

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, бросила учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС. В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме “Ищу человека”.

Актриса известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го – осудила действия силовиков во время протестов в России. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

10.08 / Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы и котлет

12.01 / БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний

12.08 / Специалисты рассказали о новом методе, который поможет выявить диабет у молодых людей

22.07 / Новейший вертолет Ка-62 решили сделать в военной версии

02.11 / “Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая”. Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой

25.10 / Нурмагомедову предсказали избрание на пост главы Дагестана

17.08 / В Беларуси к забастовке присоединились работники государственных телеканалов

03.09 / В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

08.10 / Япония начинает расследование против Google и Apple

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика