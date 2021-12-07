Ахеджакова на вручении театральной премии произнесла политическую речь об иноагентах, “оскорбленных патриотах” и искажении истории. Видео

Ахеджакова стала лауреатом почетного приза “Легенда сцены”. В первой части речи она говорила о театре, завершила ее словами о том, что главное, ради чего актеры выходят на сцену – “чтобы транслировать в зал смыслы”.

“Это самое главное. […] Смыслы стали меняться. Легенда – какое великое слово! Но [сейчас] историческая память народа, трагическая память, заворачивается в красивую легенду, а вместо подлинной истории нам суют легенду. Более того, ее надо придерживаться, иначе, товарищи, – Бастрыкин”, – сказала Ахеджакова, упомянув главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Председатель Следкома этим летом поручил проверить театр “Современник” из-за жалоб на спектакль “Первый хлеб”, в ходе которого “актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны”. Перед этим организация “Офицеры России” жаловалась на спектакль из-за монолога героини Ахеджаковой.

Актриса сказала, что смысл слова патриотизм теряется в РФ.

“Патриотизм” – какой смысл у этого слова? Великий смысл! И вдруг оказывается, что какая-то группа оскорбленных патриотов, которые называют себя SERB, приходит к театру, не посмотрев спектакль, и требует искоренить ошибки в спектакле. Какая-то невероятная цензура! Причем угрожают, что если к ним не прислушаются (это со мной история) то тогда такое наказание: в зал приходит человек, патриот, и из бутылки разбрызгивает фекалии. Как шампанское. И убегает. Или другие патриоты, которые называются “ветераны войны”. Но я не могу себе представить, чтобы ветераны бегали по театрам и занимались цензурой, выводили театр на чистую воду. Но действительно “ветераны” пишут доносы на спектакли, которые не видели. И приходит следователь в театр, и меня допрашивают… А я за свой театр ручаюсь. И за своих авторов ручаюсь, я им доверяю. И за те смыслы, которые я несу”, – заявила Ахеджакова.

Также она говорила об иноагентах, отметив, что в этом случае в РФ тоже теряется смысл.

“Иноагент – это же шпион, который за деньги ходит, нюхает тут что-то и разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям в профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг Лев Пономарев – иноагент. Мой любимый “Дождь”, который был в телевизоре и теперь ушел в партизаны, – тоже иноагент. Это наш “Дождь”, который никогда нас не обманывает. Это наша “Медуза”, наш “Дождь”. И самое главное, наш “Мемориал”, – добавила Ахеджакова.

Как пишет “Собеседник”, после речи актрисы телевизионщики в кулуарах театра шептались, что это “все равно никто в эфир не даст”.

Фрагмент церемонии с выступлением Ахеджаковой опубликовали на YouTube-канале Kedrov Talks.

ВИДЕОВидео: Kedrov Talks / YouTube

Контекст:

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, бросила учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС. В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме “Ищу человека”.

Актриса известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го – осудила действия силовиков во время протестов в России.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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