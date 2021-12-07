 

“Какая соблазнительная, меня заводит”, “Волшебные ножки богини”. Чехова показала аппетитные формы в бикини

07.12.2021, 13:14, Новости дня
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“Доброе утро от абу-дабской сварщицы. Проблема моего лица, в том, что оно покрывается пигментацией, стоит мне лишь взглянуть на солнце. С самого раннего детства я жила с милыми веснушками, которые со временем и благодаря тому, что я пренебрегала на солнце защитными кремами, начали группироваться в пигментные пятна”, – рассказала она.

Чехова призналась, что регулярно выводит свой пигмент и защищает кожу от солнца.

“Друг привез мне из Америки эти каски, которые я впервые увидела на китайских женщинах где-то на пляже. Теперь я тоже скрываю свое лицо от солнца подобным образом”, – отметила она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Какая соблазнительная, меня заводит”, – призналась подписчица irina_vlacova.

“Волшебные ножки богини”, – написал timl267.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Playboy – американский журнал, который стал известен многочисленными эротическими женскими фотосессиями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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