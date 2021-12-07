В Санкт-Петербурге обнаружили секретное метро, построенное при Николае II

В ходе ремонта тепломагистрали коммунальные службы Санкт-Петербурга обнаружили ранее не известный тоннель с железнодорожными путями, которые вели из Смольного к Финляндскому вокзалу.

«Дело, конечно интересное. Мы обнаружили точку входа недалеко от Смольного и прошли приблизительно 5 километров по шпалам. Каково было наше удивление, когда мы вышли в районе Финляндского вокзала. Как вы уже поняли, этот туннель имеет даже подводную часть, ведь в любом случае нам было необходимо перебраться через Неву», – рассказал очевидец Ахмед.

Уникальной обнаруженную находку назвал директор музея истории Петербурга Аполлинарий Ягужинский. По его мнению, рабочие случайно раскопали, секретное метро, построенное в XIX веке во времена Николая II.

«В разных монографиях петербургских историков XIX века встречались упоминания о некоем подземном тоннеле, который вёл из Смольного в неизвестном направлении и точно было известно, что ходил по этому пути то ли поезд, то ли трамвай. Об этом свидетельствуют воспоминания очевидцев, рассказывающих про некие подземные звуки, от которых содрогалась Нева, но это точно не было землетрясением, ведь толчки как появлялись, так же быстро и пропадали. Именно это метро и удалось раскопать сегодня», – заявил Ягужинский.

Он добавил, что абсолютно не удивлён открытию, ведь в конце XIX века в Петербурге работал британский инженер Бернс, который участвовал в строительстве первого в мире метрополитена в Лондоне.

Также в ходе исследования тоннеля были найдены античные монеты.

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