 

В Санкт-Петербурге обнаружили секретное метро, построенное при Николае II

07.12.2021, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе ремонта тепломагистрали коммунальные службы Санкт-Петербурга обнаружили ранее не известный тоннель с железнодорожными путями, которые вели из Смольного к Финляндскому вокзалу. 

«Дело, конечно интересное. Мы обнаружили точку входа недалеко от Смольного и прошли приблизительно 5 километров по шпалам. Каково было наше удивление, когда мы вышли в районе Финляндского вокзала. Как вы уже поняли, этот туннель имеет даже подводную часть, ведь в любом случае нам было необходимо перебраться через Неву», – рассказал очевидец Ахмед. 

Уникальной обнаруженную находку назвал директор музея истории Петербурга Аполлинарий Ягужинский. По его мнению, рабочие случайно раскопали, секретное метро, построенное в XIX веке во времена Николая II.

«В разных монографиях петербургских историков XIX века встречались упоминания о некоем подземном тоннеле, который вёл из Смольного в неизвестном направлении и точно было известно, что ходил по этому пути то ли поезд, то ли трамвай. Об этом свидетельствуют воспоминания очевидцев, рассказывающих про некие подземные звуки, от которых содрогалась Нева, но это точно не было землетрясением, ведь толчки как появлялись, так же быстро и пропадали. Именно это метро и удалось раскопать сегодня», – заявил Ягужинский.

Он добавил, что абсолютно не удивлён открытию, ведь в конце XIX века в Петербурге работал британский инженер Бернс, который участвовал в строительстве первого в мире метрополитена в Лондоне. 

Также в ходе исследования тоннеля были найдены античные монеты. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Гравитационные линзы позволят провести Интернет по всей галактике

22.11 / Журналист Цыхоль сообщил о войне между Польшей и Белоруссией: Выиграет Лукашенко

14.02 / Жириновский назвал неизбежным уход Лукашенко: Даже обласканные чиновники устали

23.10 / Мнение: Агрессорам скидки

07.08 / Мнение: Предупреждение

07.07 / На Москву надвигается ураган

22.06 / Масла для волос и “голодные вечера”: бьюти-секреты 30-летней певицы Нюши

11.10 / Детский офтальмолог рассказал о главной причине плохого зрения

26.05 / Paysend из Великобритании привлекает 125 млн долларов при оценке более 700 млн долларов для расширения своей универсальной платежной платформы.

01.10 / Мнение: Письмо: “Что в таких ситуациях делают мудрые женщины?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика