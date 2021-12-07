 

Задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск

07.12.2021, 13:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судебные приставы разыскивают рязанца, задолжавшего детям более 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

По информации ведомства, долг по алиментам Кыркунова Евгения Михайловича, 29.08.1979 года рождения, составляет 674 854 тыс. рублей. У него имеются дочери 2012 и 2014 годов рождения, сообщается на сайте ведомства. 

«В связи с тем, что ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства житель не проживает, а именно в р.п. Варские Рязанского района, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск», – рассказали в УФССП.

Ранее Верховный суд РФ запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Эти денежные средства относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Лукашенко и Путин: переговоры на фоне протестов

11.08 / Туристка из Москвы попала «в плен» к ежевике в Крыму

22.08 / В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

15.09 / Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы

16.10 / На учениях «Нерушимое братство» в Белоруссии применили комплекс «Силок»

06.01 / Аваков: Харьков всегда был ментовский город. Националисты тут править не будут

26.11 / В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России

05.02 / Фурса: Если Нацбанк Украины не будет оказывать сопротивления, то гривна легко может дойти до 27 грн/$

17.11 / wPolityce – «агенты или идиоты?» — польский политик винит Варшаву в объединении Москвы и Минска

02.07 / На доме Балабанова в Петербурге установили неофициальную мемориальную доску

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика