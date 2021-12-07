Задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск

Судебные приставы разыскивают рязанца, задолжавшего детям более 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

По информации ведомства, долг по алиментам Кыркунова Евгения Михайловича, 29.08.1979 года рождения, составляет 674 854 тыс. рублей. У него имеются дочери 2012 и 2014 годов рождения, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с тем, что ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства житель не проживает, а именно в р.п. Варские Рязанского района, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск», – рассказали в УФССП.

Ранее Верховный суд РФ запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Эти денежные средства относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.