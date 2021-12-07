Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года.

В закон заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Также предусмотрено повышение с 2022 года на 8,6% прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий. Повышение доходов коснется 19 млн граждан, передает РИА «Новости».

Кроме индексации социальных расходов выше уровня инфляции изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, ремонт региональных и местных автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.

Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей, на 2023 год – 25,54 трлн, на 2024 год – 25,83 трлн; расходы – 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн соответственно. Так, первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).

В документе уточняется, что финансирование дефицита бюджета будет осуществляться из средств госзаимствования Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, 2024 года – 23,5 трлн, 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро) и 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро) соответственно.

Объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей, на начало 2023 года – 16,48 трлн, на начало 2024 года – 20,1 трлн. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ увеличится до 23,267 трлн рублей.

Бюджет сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.

Ранее Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового, 2022 года на 13 890 рублей.