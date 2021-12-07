Большой гороскоп макияжа: какой трендовый мейкап выбрать по своему знаку зодиака

У каждого знака зодиака есть свои уникальные черты характера. Соответственно, и предпочтения в макияже у них разные. Кому-то нравятся дерзкие и раскованные образы, а другие предпочитают лаконичность и простоту. Какой трендовый макияж подойдет именно вам? Расскажем в нашем большом гороскопе.

Овен

Женщины Овны любят простоту. У них нет времени для сложного макияжа. Им нравятся простые прически и классические стрижки, не требующие сложной укладки. В будние дни Овны предпочитают ограничиться сдержанным макияжем. Их планета-покровитель Марс, поэтому им нравятся все оттенки красного, оранжевого и розового. Эти цвета отражают их страстную натуру и взрывной характер.

Для вечернего образа Овны используют дымчатый макияж глаз. Они не боятся сочетать его с алой или даже фиолетовой помадой. От остального макияжа в этом случае лучше отказаться, иначе образ получится перегруженным.

Телец

Женщины Тельцы славятся своей элегантностью и утонченностью. Неудивительно, ведь их планетой-покровителем считается Венера. В макияже им подойдут оттенки, которые подчеркнут их природную красоту: зеленый, бирюзовый, коричневый, бежевый или розовый. Хорошо будут смотреться любые светлые пастельные тона.

Тельцы стремятся к естественности, броский макияж им не подойдет. Куда больше внимания они уделяют уходу за кожей, используя только продукцию высочайшего качества. Подчеркните взгляд медными или землистыми тенями, а на губы нанесите розовую или лиловую помаду. Так вы точно будете выглядеть неотразимо.

Близнецы

Женщины Близнецы – это настоящие хамелеоны. Им нравится экспериментировать с образами, но их макияж всегда выглядит уместно и невычурно. Близнецы делают ставку на эпатаж, а их любимые цвета – это желтый и золотой. Именно они отражают яркую и неугомонную натуру.

Используйте любые оттенки желтого, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту. Тени и помаду сочетайте с хайлайтером и бронзирующей пудрой. Они сделают вашу кожу сияющей. Вам подойдет дымчатый макияж глаз, сочетающийся с блеском для губ фруктового цвета.

Рак

Женщины Раки делают ставку на лаконичность и нежность. Их любимые цвета – белый, черный и кремовый. Они не слишком жалуют яркие и глубокие оттенки, они как бы подавляют их чувствительную натуру.

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Ракам нравится естественная красота, поэтому ищите спокойные и сдержанные тона для своего макияжа. Подчеркните свежесть лица нежными румянами, добавьте легкую помаду, а глаза подчеркните тушью. Розовый и персиковый – это идеальные тона для вашего макияжа.

Лев

Львы – это сильные личности с хорошими лидерскими задаткам. И выглядят они соответствующим образам. Львы не боятся подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Необычная стрижка, яркий цвет волос, эпатажный макияж – все это идеально подходит для вас.

Не сдерживайте себя, когда дело доходит до косметики. Используйте блестящие тени, подчеркивайте ресницы сразу несколькими слоями туши. Прокрашивайте брови и не забывайте о подводке. А блеск для губ с переливами станет изюминкой вашего макияжа. Львам подходят терракотовые и золотые тона, но наиболее ярко вашу индивидуальность откроет оранжевый. Он наполняет вас уверенностью и оптимизмом.

Дева

Девы – сдержанные люди, поэтому и макияж они часто выбирают лаконичный. Их любимые цвета – это зеленый, желтый и землистые тона. Девы много времени уделяют созданию своего образа и всегда доводят макияж до совершенства.

Девам подходят пастельные и землистые оттенки. В своем макияже старайтесь использовать только один-два акцента, не больше. Например, подчеркните глаза коричневой тушью и медными тенями. Если вам хочется чего-то более холодного, сделайте ставку на морскую палитру и королевский синий.

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Весы

Женщины Весы – утонченные личности, которые отчаянно стремятся к гармонии. Они с умом подходят к созданию макияжа и не любят, когда косметики на лице слишком много. Им нравятся необычные цвета, они любят красить волосы и подчеркивать собственную индивидуальность. Любимый цвет Весов – голубой (или небесный). Он символизирует красоту, любовь и гармонию.

При нанесении макияжа делайте ставку на глаза и брови. Используйте пастельные тени для век и лаконичную подводку. Сочетайте их с помадами бежевых и коричневых оттенков. А еще не забывайте о праймерах, чтобы скрыть недостатки кожи.

Скорпион

Женщины Скорпионы отличаются природным магнетизмом. Свою красоту они любят подчеркивать выразительным и экстраординарным макияжем. Их любые цвета – роскошный золотой, красный и черный.

Скорпионы любят все необычное: экстремальные прически, асимметричные линии и яркие цвета. В макияже они делают ставку на глаза. Подчеркните их с помощью черной туши, выразительной подводки и дымчатых теней. Не бойтесь сочетать их с бордово-красной помадой. Дополните макияж естественными румянами, устремляющимися к вискам.

Стрелец

Стрельцы – жизнерадостные люди, которые любят подчеркивать свою индивидуальность с помощью одежды и макияжа. Их любимые цвета – индиго, все оттенки красного и оранжевого. Стрельцы всегда шагают в ногу со временем и обожают экспериментировать со своей внешностью.

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С помощью макияжа Стрельцы подчеркивают свое настроение. Сочетайте между собой яркие цвета и резкие линии. Вам подойдут бирюзовые тени, сочетающиеся с растушеванной подводкой. Закрепите макияж прозрачной пудрой, чтобы придать образу матовый финиш.

Козерог

Козероги – практичные женщины, поэтому и макияж они выбирают простой и лаконичный. Им нравится сдержанная элегантность без вычурных цветов и экспериментов. Козерогам особенно подходят темные и глубокие оттенки. С ними они выглядят как настоящие королевы.

Козероги делают ставку на проверенный макияж и редко гонятся за трендами. Выбирайте классическую цветовую палитру с красными и коричневыми оттенками в основе. Тени и помада этих цветов сделают вас неотразимыми на любом мероприятии. А если вам хочется чего-то необычного, сочетайте коричневые тени с золотистой подводкой.

Водолей

Женщины Водолеи привыкли делать ставку на естественную красоту. В своем макияже они склоняются к серьезности, сочетающейся с элегантностью и лаконичностью. Водолеи не любят красить волосы в яркие цвета и делать пышные прически. Если им нужно выразить себя, они делают это с помощью макияжа.

Водолеям нравятся разноцветные тени, но куда чаще они выбирают пастельные и светлые тона, которые хорошо гармонируют с цветом их кожи и волос. Хотите выглядеть стильно? Используйте любые цвета, кроме “традиционных”. Тушь и подводка не должны быть просто черными. Вам подходят яркие блески для губ, а не матовые помады.

Главный трендовый цвет сезона – фиолетовый, и именно он лучше всего подойдет для Водолеев. Оттенок подчеркнет вашу глубокую натуру и элегантную красоту. Наносите на глаза фиолетовые тени и не бойтесь экспериментировать с помадами и блесками этого цвета, чтобы выглядеть неотразимо.

Рыбы

Женщины Рыбы – это загадочные и многогранные личности, которых не так-то просто разгадать. Это водный знак зодиака, поэтому им так нравятся все оттенки синего. Их Рыбы предпочитают сочетать с пурпурным и красными. Эти женщины не стремятся следить за всеми веяниями моды. Для них куда важнее придерживаться собственного стиля.

В макияже Рыбам стоит сделать ставку на оттенки весны. Накрасьте ресницы тушью, но глаза подчеркните синими, зелеными, светло-серыми или даже розовыми тенями. Выбирая помаду и пудру, избегайте темных тонов, отдавая предпочтение теплым оттенкам.