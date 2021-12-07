Володин рассказал об уровне коллективного иммунитета у депутатов ГД

Лидером по вакцинации является фракция ЛДПР, уточнил председатель ГД. На втором месте по количеству привитых – “Единая Россия”, на третьем – “Справедливая Россия”.

Наименьшее количество вакцинированных во фракции КПРФ и “Новые люди”, рассказал Володин.

Коллективный иммунитет достигнут и среди работников аппарата Госдумы. Сейчас его уровень составляет 99%, сообщил спикер.

В середине ноября Володин предложил ввести допуск для членов правительства в здание Госдумы по QR-кодам. Он попросил Аппарат ГД проработать соответствующие изменения в пропускной системе.

Ранее спикер ГД призвал к ответственности парламентариев, которые при общении с гражданами жалуются, что власть заставляет их прививаться. Володин напомнил коллегам, что государство обеспечило им достойное медицинское обслуживание и заработную плату.