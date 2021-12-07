 

В Новосибирске хотят установить бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

07.12.2021, 12:58, Разное
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…причастного к массовым расстрелам.

Прокуратура Новосибирска предложила поставить в городе бюст генпрокурора СССР Романа Руденко, сообщила в фейсбуке директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. Во время массовых репрессий Руденко был членом «особой тройки» НКВД, приговаривавшей людей к расстрелу.

Худсовет Новосибирска проголосовал против установки бюста «на основании недостаточности материалов для принятия обоснованного решения», рассказала Иваненко. Прокуратура может обжаловать решение и подать заявку повторно, отметила она.

«Обычно заявители представляют исторические справки о лицах, которым ставят памятник, или бюст, или устанавливают мемориальную доску. И частенько эти документы бывают довольно пространными.

Справка, поданная инициатором установки — прокуратурой Новосибирска — была на удивление краткой.

Например, заявитель не нашел нужным упомянуть, что в 1937-38 гг. товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД , а в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов (совместно с Ю. В. Андроповым)», — отметила Иваненко.

Изданию НГС она сказала, что члены худсовета «были поставлены в не очень хорошее положение». «Нам сказали отложить в сторону этическую сторону вопроса и оценить лишь художественную ценность бюста. Мы почти единогласно отказались согласовать памятник участнику убийств», — пояснила она.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, впрочем, рассказал Сибкрай.ru, что проект памятника был «не до конца был доработан», и поэтому к нему «возникло много вопросов». «К сожалению, представленные материалы не позволили членам худсовета в полной мере оценить его, поэтому было рекомендовано доработать памятник и повторно прислать в худсовет», — добавил он.

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Руденко был прокурором Донецкой области во время массовых сталинских репрессий, он входил в «особую тройку» НКВД и лично присутствовал при убийствах, отмечает «Тайга.Инфо». Его фамилия фигурирует в приказе НКВД от 30 июля 1937 года №00447, который запустил репрессии в отношении «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», в числе которых были и священники.

В приказе было сказано: расстрелять 82 700 человек и еще 193 400 человек отправить в лагеря, пишет «Коммерсант».

Руденко, помимо этого, выступал гособвинителем от СССР на Нюренбергском процессе над нацистскими преступниками. Также после смерти Иосифа Сталина в 1953 году Руденко и министр внутренних дел СССР Сергей Круглов обратились к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с докладной запиской и предложили пересмотреть архивные следственные дела, рассмотренные особым совещанием при НКВД-МГБ СССР с 1 июля 1945 года по 1 сентября 1953 года.

Источник: Новая газета



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