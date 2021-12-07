Кардиолог Анна Кореневич назвала продукты для снижения «плохого» холестерина

Врач-кардиолог Кореневич советует не устанавливать строгих ограничений в питании. Жирную морскую рыбу и растительное масло нужно употреблять для снижения холестерина в организме.

Часто пациенты задают вопросы о том, как снизить уровень холестерина. Специалист Анна Кореневич объясняет, что до 40 лет у человека есть возможность добиться этого без медикаментозных вмешательств, а лишь с помощью правильного питания и спорта. Если придерживаться на протяжении всей жизни кардиопитания, то можно уменьшить риск возникновения инфаркта на 45%. Особенно важно следить за рационом в молодом возрасте для избежания проблем с сердцем в будущем.

Кандидат медицинских наук заявила, что нельзя резко менять питание и отказываться от какого-то продукта. Это может привести к срывам и стрессу для организма. Есть мнение, что правильное питание не должно включать острую, жареную, соленую и острую пищу. По словам Кореневич, нужно есть всё, но в меру, не должно быть строгих запретов.

Для понижения «плохого» холестерина существует много таблеток, но этого недостаточно для поддержания нормального липидного баланса. Важную роль играет правильное питание. В рацион даже рекомендуют включить некоторые жирные продукты, например, жирную рыбу или растительное масло. Кореневич подчеркнула, что льняное, оливковое и конопляное масло особенно полезны для организма, они препятствуют отложению «плохого» холестерина. Об этом информирует ПолитЭксперт.