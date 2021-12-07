 

Болезнь Альцгеймера предложено лечить с помощью виагры

07.12.2021, 12:54, Разное
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Американские исследователи предложили использовать виагру для лечения болезни Альцгеймера. При употреблении медикамента риск развития синдрома уменьшился на 69%.
Американские Ученые под руководством Фэйсюн Чэна работают над поиском лекарств от болезни Альцгеймера. Они пытались найти реально действующее вещество среди одобренных препаратов. В Nature Aging сообщили, что исследователям удалось определить лекарство, которое влияет на большинство биомаркеров при синдроме Альцгеймера.

В эксперименте анализировалось много препаратов, которые могут снизить риск развития болезни. Ученые выяснили, что сильденафил, который входит в состав виагры, на 69% снижает возможное развитие синдрома Альцгеймера.

Эксперты постоянно ищут способы вылечить этот недуг, но новые лекарства появляются очень редко. За последние 18 лет FDA одобрило только один препарат. После клинического подтверждения эффективности виагры ее смогут использовать для лечения синдрома. К тому же, применение этого препарата практикуют довольно давно, и он не должен вызывать побочные эффекты. Это будет большим открытием, так как у пациентов, которые принимали новое одобренное лекарство от болезни Альцгеймера, выявили отек головного мозга и очаги кровоизлияний.

Источник: nplus1.ru



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