Эксперты назвали лучшие продукты для питания зимой

Зимой многие люди начинают есть больше тяжелой и жирной пищи, считая, что в это время года она будет более полезна. Эксперты по очистительному питанию, натуропат Наталья Пахолюк и нутрициолог Татьяна Прокопенко рассказали журналистам OANews о том, как правильно питаться в холодное время года.

Если люди надевают зимой больше одежды, это не значит, что они должны есть больше еды, уверены эксперты. Но в это время на полную работает иммунная система, которую нужно поддержать правильной пищей.

“Смена сезонов – всегда некий стресс для организма. И тут важно поддержать иммунитет, а также помочь гормональной системе оставаться в равновесии. Это можно сделать режимом питания. В свой зимний рацион обязательно включите полезные жиры: авокадо, свежие орешки, бобовые культуры, правильные масла и семена”, – отмечает Наталья Пахолюк.

Питание зимой не должно существенно отличаться по микро и макро нутриентам от другого времени года, отмечает Татьяна Прокопенко. Нужно помнить, что белки (мясо , рыба, творог, яйца) положительно будут влиять на состояние мышц. Жирные сорта рыб восполнят витамин D в организме. Важны и медленные углеводы, злаки в любых проявлениях, обогащающие тело запасами энергии, которых хватит надолго.

Жирная еда зимой

Нутрициолог Прокопенко также отмечает, что зимой нужно есть горячие блюда.

“Супы, борщи, соусы, сваренные на мясных и рыбных бульонах, помогут поддерживать оптимальную температуру организма и насытят его питательными веществами, восполняют водный баланс, улучшат работу пищеварительной системы, согреют в холода”, – отметила эксперт.

Наталья Пахолюк добавила, что густые наваристые мясные бульоны смогут согреть, но не смогут напитать организм, дать нужную энергию клеткам. Плюс, если низкий ответ гемоглобина, то мерзнуть придется всю зиму, “хоть упейся бульоном”. Но эксперт назвала целый перечень продуктов, которые действительно могут согреться зимой.



Изображение взято с: Наталья Пахолюк

Жиры: сало, сливочное масло, растительные масла – оливковое, подсолнечное, кукурузное и другие.

Молочные продукты: сметана, творог, твердый сыр.

Овощи и фрукты: морковь, тыква, брюква, лук, чеснок, имбирь, бананы, цитрусовые.

Пряности и приправы: горчица, карри, черный и красный перец, чили, хрен.

Не стоит забывать про овощи, фрукты и ягоды

“Правильное питание зимой подразумевает наличие в рационе ягод. Особое внимание нужно уделить ягодам с высоким содержанием витамина С. Нужно по-прежнему есть много овощей, особенно крахмалистых (тыква, капуста, морковь, свекла, картофель, лук, чеснок)”, – пояснила Татьяна Прокопенко.

Растительные продукты, дополнила Наталья Пахолюк, всегда должны стоять на первом месте. Различные соки, зеленые смузи, овощные салаты, бобовые нужно включать в меню зимой в большом количестве, как и диетические сорта птицы и рыбы. Но натуропат отмечает, что любой режим питания и меню стоит корректировать с учетом индивидуальных потребностей организма.