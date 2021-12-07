 

Мнение: Есть ли жизнь без системы SWIFT?

07.12.2021, 12:42, Разное
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CNN сообщил, что Россию могут отключить от системы SWIFT для «предотвращения вторжения в Украину».

По данным CNN, санкции могут затронуть российские энергетические компании, крупных олигархов и банки. В отношении российских олигархов, якобы, могут быть применены меры вплоть до ограничения въезда в страну и закрытия для них доступа к американским банковским системам.

Об отключении России от SWIFT уже несколько лет говорят, но не отключают. Видимо, в этом нет большого смысла. Потому что отключение от SWIFT – это не отключение от межбанковских расчетов, это всего лишь усложнение этих самых расчетов. И увеличение времени этих самых расчетов.

В конце концов до 1973 года, когда в Бельгии был создан SWIFT, мировая банковская система работала и без SWIFTа.  Да,  SWIFT сегодня – это 248 банков из 19 стран, это более 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира… Но банковские переводы возможны и без системы SWIFT.

Если бы США и Европа реально хотели исключить российские банки из системы межбанковских расчетов, обсуждали бы не отключение России от системы SWIFT, а запретили бы американским и европейским банкам держать расчетные валютные счета для российских банков.

Но думаю, что банкиры Европы и США не позволят политикам пойти на исключении российских банков из системы межбанковских расчетов. Потому что это ударит не только по России, но и по многим банкам в Европе и в США. Вот поэтому-то, по-моему, периодически и возникают разговоры о возможном отключении России от системы SWIFT. Потому что разговоры – это такая штука, что говорить можно долго и нудно, и так же долго и нудно можно не делать никаких реальных шагов…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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