Эксперт рассказал, как выбирать ноутбук

Известный эксперты по ИТ-технологиям из TelecomDaily Илья Шатилин рассказал о том, как правильно выбирать ноутбук. На рынке сейчас предлагают очень широкий ассортимент компьютерной техники. И здесь глупо полагаться на старый добрый принцип: чем товар дороже, тем он лучше.

Собственно говоря, если целью является получить самый крутой и навороченный ноут, то действительно придется идти в ценовой премиум-сегмент. Однако практика показывает, что для работы можно купить устройство в несколько раз дешевле. При этом ноутбук будет так же эфективен, как самый дорогой.

Также следует обратить внимание на размеры. Они должны быть маленькими только в том случае, если ноут будут постоянно носить с собой. А большие экраны пригодятся только для работы с графикой. То есть в большинстве случаев для работы оптимальным станет компьютер средних размеров со средними техническими характеристиками и средней ценой.