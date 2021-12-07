 

Эксперт рассказал, как выбирать ноутбук

07.12.2021, 12:40, Новости дня
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Известный эксперты по ИТ-технологиям из TelecomDaily Илья Шатилин рассказал о том, как правильно выбирать ноутбук. На рынке сейчас предлагают очень широкий ассортимент компьютерной техники. И здесь глупо полагаться на старый добрый принцип: чем товар дороже, тем он лучше.

Собственно говоря, если целью является получить самый крутой и навороченный ноут, то действительно придется идти в ценовой премиум-сегмент. Однако практика показывает, что для работы можно купить устройство в несколько раз дешевле. При этом ноутбук будет так же эфективен, как самый дорогой.

Также следует обратить внимание на размеры. Они должны быть маленькими только в том случае, если ноут будут постоянно носить с собой. А большие экраны пригодятся только для работы с графикой. То есть в большинстве случаев для работы оптимальным станет компьютер средних размеров со средними техническими характеристиками и средней ценой.



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