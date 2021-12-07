 

Сценарист «Хода королевы» признал искажение фактов о Гаприндашвили

07.12.2021, 12:20, Новости дня
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Автор сценария и продюсер мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк на суде подтвердил, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили в сериале были преднамеренно изменены, сообщила адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили, которая защищает интересы шахматистки на судебном процессе в США против компании Netflix.

«Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала («Ход королевы») Скотта Фрэнка, который был привлечен Netflix для укрепления своих позиций [в суде]. Он был вынужден подтвердить определенные обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть ее профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство преднамеренно было изменено», – передает ТАСС слова Мцариашвили.

Как отметила юрист, создатели сериала также знали, что Гаприндашвили в то время была советской шахматисткой, однако в сериале ее упомянули как «русскую», потому что американцы часто называли граждан СССР просто «русскими».

По словам Мцариашвили, Netflix попросила суд прекратить тяжбу, однако их просьба не была удовлетворена и очередное устное судебное слушание назначено на 24 января 2022 года.

Напомним, в сентябре Гаприндашвили сообщила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре из-за одного эпизода в «Ходе королевы». Как утверждают юристы, в одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неверным фактом. Гаприндашвили также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба она требует от Netflix 5 млн долларов, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.



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