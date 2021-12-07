 

“Хочет выговориться”: Буланова оправдалась за скандал с Бузовой

07.12.2021, 12:12, Разное
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Недавно Татьяна Буланова приняла участие в шоу “Дуэты” на канале “Россия”. Ее напарницей стала скандально известная телеведущая Ольга Бузова. Хоть выступление набрало почти полмиллиона просмотров, далеко не все его оценили. Многих подписчиков возмутило, что в финальной речи Бузова перетянула на себя одеяло и заявила, что Буланова ей под стать.

Однако Татьяна большой проблемы в словах бывшей ведущей телестройки не видит. По ее мнению, Бузова сравнивала не вокальные способности, а их жизненные истории. Так, женщин объединяют непростая судьба и бывшие мужья футболисты.

Татьяна не в обиде на Ольгу и за то, что та настолько увлеклась своей речью, что забыла дать ей слово. Она также добавила, что привыкла работать в команде, ведь начинала свою карьеру как участница группы “Летний сад”.

“Человек хочет выговориться”, – прокомментировала Буланова.

Отметим, что скандалы и публичные выступления Бузовой – практически синонимы. Звезде постоянно приходится отдуваться за свои слова и действия. Так, недавно Ольга привлекла внимание общественности во время съемок в новогодней передаче. Певица дала Регине Тодоренко потрогать свою пятую точку.



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