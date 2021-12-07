 

В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом

07.12.2021, 11:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За 24 часа, минувших с публикации прошлой статистики по темпам распространения коронавируса в России, в стране было зафиксировано 31 096 новых случаев заражения ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 34 615 человек. Летальных случаев было зафиксировано 1 182.

Больше всего зараженных регистрируется все так же в Москве – 2573 человек. На втором месте в антирейтинге регионов России по уровню распространения коронавируса остается Санкт-Петербург, в котором отчитались о 2381 заболевших. Замыкает первую тройку Подмосковье. Власти Московской области засчитали 2208 новых пациентов с ковидом.

В общей сложности за все время ведения статистики в России было зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавируса. Число пациентов, которые за это же время успели выздороветь, составляет 8 565 091 человек. Число летальных случаев, попавших в официальную статистику, составило 283 644.

В оперативном штабе не устают напоминать, что вакцинация остается самым эффективным и действенным путем для победы над коронавирусом. Получить прививку, снижающую риск заражения и защищающую от тяжелого течения болезни, можно абсолютно бесплатно. Кроме того, вакцинированные пациенты получают qr-код, позволяющий беспрепятственно ходить в рестораны, театры, музеи и другие общественные места.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Выяснилось, какое наследство оставил Михаил Борисов

05.09 / Мнение: 4 года деблокаде Дейр-эз-Зора

07.08 / Володин напомнил о достижениях Союзного государства России и Белоруссии

14.08 / Снова с нами! – Личное мнение

06.08 / Лукашенко признался Гордону в оппозиционных взглядах сына

17.08 / В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике

19.08 / Названы самые безопасные российские регионы для отдыха во время пандемии

28.03 / Мнение: США догоняют Россию

06.01 / Подозреваемые вне подозрений

06.08 / Мнение: Союз привитых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика