«Раньше граница была дырявая, ее с весны толпами переходили»

Бизнес на мигрантах начался с дружеской встречи в минской гостинице «Пекин». Количество ушедших через границу в Европу в действительности исчисляется тысячами.

Александра Мурашова (имя изменено) согласилась дать интервью «Новой» на условиях полной анонимности. Она — менеджер одной из белорусских туристических компаний, которая с весны ввозила мигрантов из Ирака, Сирии, Ливана, Йемена в Беларусь для последующего нелегального перехода белорусско-польской границы. В этом бизнесе участвовали десятки белорусских фирм, а в октябре МИД лишил большинство из них права оформлять приглашения мигрантам. В списке остались лишь 12 компаний, 11 из которых вообще никогда не работали на рынке и, по словам Александры, были созданы исключительно «под мигрантов» приближенными к власти людьми.

Ребята без определенных должностей

— О мигрантском кризисе на белорусско-польской границе мир заговорил в начале ноября. А когда вообще началась вся эта история с будто бы экскурсионными поездками в Беларусь?

— В начале весны в Минск прилетели иракские ребята, которые предложили очень близкому к семье Лукашенко человеку хороший бизнес, основанный на том, что он попросит у «Центркурорта» — главного представителя по въездному туризму в Беларуси, государственной структуры в составе Управления делами — дать карт-бланш на прилеты людей, заинтересованных в том, чтобы незаконно пересекать границу с Польшей, а потом гнать в Германию, Францию, Бельгию. Я не могу называть имена и должности этих иракских ребят, могу лишь сказать, что они не бизнесмены, а просто очень близкие к иракскому правительству. То есть встретились приближенные без определенных должностей, теневые лоббисты. Встреча прошла в середине марта в минской гостинице «Пекин». Стороны договорились к обоюдному удовольствию. Потом очень быстро в Минске открылось представительство Iraqi Airways, тогда же началась активная переброска мигрантов в Беларусь.

Так что схема работает больше полугода. И только сейчас стало похоже на большое шоу.

— То есть начиная с весны мигранты благополучно прилетали в Беларусь и переходили границу. И это могло продолжаться точно так же тихо, без привлечения внимания. Но в ноябре их как будто выпустили из подполья и велели привлекать к себе максимальное внимание.

— В наших кругах — среди тех, кто вовлечен в этот бизнес, — говорят, что это сценарий весны 2011 года. Тогда нужно было переключить внимание людей с репрессий на что-то другое. И желательно внимание всего мира переключить, а не только белорусов. В 2011 году это был теракт в минском метро. Сейчас, десять лет спустя, — мигрантский кризис. Но схема абсолютно идентичная. С весны Iraqi Airways запускает рейсы, причем в Минск оттуда прилетают Боинги-777 и аэробусы вместимостью 400–600 человек. Это оформлялось как экскурсионные поездки туристических групп. И наша фирма действительно сначала предлагала им экскурсионную программу. Наш сотрудник стоял в аэропорту и раздавал рекламные листовки. Мы раздали больше 700 листовок в течение недели и не получили ни одного звонка. То есть люди с самого начала вовсе не были заинтересованы в том, чтобы посмотреть Беларусь, а летели только для перехода лесными тропами в Европу.

Минск, 12 апреля 2011 года. На месте взрыва на станции метро «Октябрьская». Фото: ИТАР-ТАСС

И 300 баксов сверху

— Выходит, в Минск рейсы Iraqi Airways летели полными, а обратно пустыми?

— Так и было. Допустим, на рейс выкуплено 300 билетов, а летит 15–16 человек. Возвращались меньше десяти процентов.

— Если поставить в один ряд взрыв в минском метро 2011 года и мигрантский кризис 2021 года, то можно утверждать, что у этих событий один бенефициар?

— Бенефициар один и тот же. Кроме того, огромные деньги на этой миграции заработал… как бы это выразиться… в общем, средний сын бенефициара. Начиная с октября право оформлять и принимать эти «туристические группы» осталось только у 12 компаний. Причем 11 из них — мишура, однодневки, спам. Они вообще никогда не работали на рынке, и о них никто не слышал. Главная на сегодня «турфирма по мигрантам» — это «Оскартур». Ее совладельцем тот самый сын бенефициара и является. Я знаю, что туда звонят люди из Дамаска, из Бейрута и говорят: «Мы можем отправлять к вам по 100–200 человек в день, делаем стопроцентную предоплату, только присылайте приглашения». То есть русло резко сузилось, а поток остался.

— Если задачей было переключить внимание людей, то почему полгода мигранты переходили границу потихоньку, без привлечения внимания? Можно было начинать кампанию шантажа Запада еще весной.

— Ну, во-первых, вовсе не «потихоньку»: они переходили толпами. Во-вторых, не забывай про деньги. Все началось с того, что ребята из Ирака решили подзаработать. Белорусам тоже дали возможность зарабатывать на этом: сначала все туристические компании, имеющие лицензию и работающие на рынке более года, могли присылать им приглашения. И только после того, как всем туристическим компаниям, кроме 12, о которых я говорила, запретили это делать, началась вся эта пиар-кампания под названием «мигрантский кризис».

Список из 12 белорусских компаний, принимающих «туристические группы» с Ближнего Востока

— Страны, из которых приезжают мигранты, не относятся к безвизовому списку.

— Они получали визы, конечно. Оформлялись как туристические группы, и первым таким группам в аэропорту дежурный консул из МИДа штамповал визы по прилете. Потом они начали получать визы уже в консульствах на территории арабских стран, Турции, Сирии. Возможно, чтобы и мидовские сотрудники могли еще подзаработать. Белорусская виза стоит 120 долларов. Но при этом консулы в некоторых восточных странах — мне об этом рассказывали те, кто получил белорусскую визу на родине и приехал в Минск, — при наличии полного пакета документов (приглашение, бронь отеля, билеты в обе стороны) брали еще по 300 долларов с человека «за положительное решение визового вопроса». Бакшиш — никого на Востоке этим не удивишь, все привычные, и кошелек достают с готовностью. А теперь представь себе, сколько таких «туристов» в день проходило через белорусского консула. Думаю, многие из этих консулов в Беларусь уже не вернутся. Переедут в Эмираты, к примеру, будучи уже на много лет вперед обеспеченными.

«Да мне насрать, умирают они или нет»

— В последнем пакете санкций Евросоюза, кроме «Центркурорта» и «Оскартура», о которых ты говорила, еще и сирийская авиакомпания Cham Wings. Из Дамаска в Минск до недавнего времени прилетало по два рейса в день.

— На территории Турции очень много сирийцев, которые считают, что могли бы жить и лучше, но только не в Турции, а в Европе. Знаю, что начиная с мая белорусское консульство в Анкаре принимало от них по 800 заявлений в день на выдачу виз. Отказов не было вообще. И когда говорят, что в лагере беженцев на границе две тысячи человек, мне смешно это слышать. Какие две тысячи?! Очень много людей до сих пор живут в отелях и выжидают.

Огромное количество уже перешли границу без всяких проводников, через болота. А сколько осталось в тех болотах — боюсь, мы никогда не подсчитаем. Только у одного нашего партнера, с которым работала фирма, умерли семь человек за последние полтора месяца.

Это без учета тех, которые просто перестали выходить на связь — то ли умерли, то ли все-таки перешли границу. И когда я позвонила этому человеку, который присылал к нам клиентов, и сказала: «Слушай, может, лучше все-таки отправлять их легально, а не через болота, есть же наверняка варианты?», он ответил: «Да мне насрать, умирают они или нет, деньги они уже заплатили».

— Так сколько их, по твоим подсчетам, сейчас на территории Беларуси?

— Да уж точно не две тысячи. По моим предположениям, около десяти тысяч. Впрочем, пока невозможно подсчитать точное количество тех, кому удалось через границу прорваться. Недавно мне позвонила подруга, которая давно живет в Польше, под Краковом. Так вот, по их деревне на днях шаталась группа мигрантов, которая стучалась во все дома и просила довезти до Германии, деньги предлагала. А Краков — это от белорусской границы километров 200, если не больше.

— Как работает схема приема мигрантов с белорусской стороны?

— Человек, который хочет уехать в Европу, приходит в турагентство и говорит: «Я хочу попасть в Беларусь». Там всё понимают и сразу выставляют цену: виза, перелет, отель, услуги проводника. Он кладет на счет энное количество денег — обычно это от трех до восьми тысяч долларов. Такая разбежка в ценах обусловлена тем, до какого пункта их доведет проводник. Чаще всего это Германия — в 95 процентах случаев. Он прилетает в Минск, селится в гостиницу, а в нужный день приходит в условленное место. Там собирается группа, чаще всего от 10 до 45 человек. Их везут до границы, показывают направление, и дальше мигранты идут сами.

Фото: Getty Images

— Сами идут? А как же проводники?

— Раньше с проводниками было просто. Теперь тех проводников, с которыми я знакома, посадили, и они сидят в польских тюрьмах. Со стороны Польши здорово усилился контроль, и теперь там не только люди дежурят, но и дроны с воздуха контролируют. Да и пограничников численно «усилили». К тому же на всех трассах от пограничных переходов дальше на Запад стоят посты полиции. А весной и летом, если честно, это была совершенно дырявая граница. Проскочить ее вообще никакого труда не составляло.

— А проводники, о которых ты говоришь, — это белорусы или поляки?

— Да там солянка — и те, и другие. Зарабатывать всем хочется.

— А сколько стоит перейти границу? Допустим, я не из Сирии, и мне не нужен турпакет, я просто хочу перейти границу нелегально и оказаться в Польше.

— От 700 долларов. Но с гарантией — 800–900 евро. И ты платишь только по факту. Учитывая, что переходят обычно не поодиночке, а все-таки группами, за каждый рейс проводник очень хорошо зарабатывает.

— Платишь по факту — это значит на той стороне? Меня, что ли, там встречает польский коллега здешнего проводника?

— Нет, ты идешь с проводником прямо в Польшу. И только когда ты уже понимаешь, что находишься на территории Польши — допустим, по геолокации, — платишь ему, и он уходит лесами обратно в Беларусь.

— Каков средний возраст «туриста», едущего в Беларусь?

— Судя по нашим клиентам, могу сказать: от 18 до 35. Часто это семьи. Они продают все, что могут, кладут деньги на счет и везут небольшую сумму наличными. И действительно едут в один конец.

— Сейчас всеобщее внимание приковано к лагерю на границе. А куда же растворились все остальные, которые, судя по количеству рейсов и оформленных виз, исчисляются уже десятками тысяч?

— Вообще-то часть давно уже могла уйти в Россию. Они знают, что между Беларусью и Россией границы как таковой нет, зато из РФ можно напрямую попасть и в Латвию, и в Эстонию, и в Финляндию, и в Норвегию. Многие «зависают» в Беларуси и могут остаться здесь надолго, если не навсегда. Я знаю, что та самая фирма, которой дан «зеленый свет» и которая попала под европейские санкции, выкупала в гостиницах «Планета» и «Юбилейная» большое количество номеров на месяцы вперед.

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Подарок бюджету и кукиш Западу

— Получается, что не только бенефициару выгодно. Вот, например, гостиницы заполняются, которые с начала пандемии пустуют, а уж после августа прошлого года и вовсе почти никто сюда не приезжает.

— Так это офигеть какой выигрыш для белорусской экономики. Смотри: благодаря аэробусам с мигрантами, прилетающим в Минск, отлично решаются проблемы общепита, торговли (все вещи, нужные для путешествия через границу, от пледов и палаток до теплой обуви и одежды, мигранты покупают в Беларуси), забитые наглухо самолеты, новые рейсы на Восток при отсутствии возможности летать на Запад. А еще дикое количество алкоголя и сигарет, которое путешественники с Востока покупают, приехав в Беларусь, — здесь-то Аллах не видит.

То есть в итоге — огромный подарок бюджету, не меньший кукиш Западу и полностью сформированная белорусской властью повестка.

Меркель звонит Лукашенко, президент Литвы говорит, что нужно разговаривать с официальным Минском, на новые аресты и приговоры почти никто не реагирует.

— А кто-то из твоих клиентов, прилетевших в Минск, смог добраться до конечной точки маршрута — до Германии?

— И не один. До Германии добрались сотни. У тех, кого я знаю и кто добрался, были очень хорошие проводники. Они действительно помогали, это не КГБ, который просто довозит до границы за 250 долларов.

Фото: Getty Images

— А зачем им КГБ — за 250 долларов и таксист довезет?

— Таксист возьмет максимум четыре человека в машину, а эти — целые автобусы загружают и утверждают, что довезут до максимально безопасного для перехода места.

— Сирийская Cham Wings попала под санкции, турецкие и эмиратские авиалинии больше не регистрируют жителей Йемена, Сирии, Ирака на рейсы в Минск. Какие остаются варианты?

— Египет, Ливан. Да и что стоит организовать рейсы «Белавиа» непосредственно в Ирак или Йемен? Охота пуще неволи. Но, знаешь, это все-таки тупиковый путь, и я надеюсь, что все те, кто мечтает пройти по лесу в Европу, это поймут. Граница уже не та, что весной и летом, а впереди зима. Это опасно. Недавно мне написал один человек — совершенно посторонний. Кто-то из клиентов дал ему мои координаты, вероятно. Так вот, он написал: я очень хочу попасть в Европу, но у меня жена и маленький ребенок, и я очень не хочу рисковать их жизнью и здоровьем и бежать ночью через болота. Я предпочел бы заплатить за реальные визы. И я смогла благодаря своим старым связям ему помочь. Он приехал в Европу легально (остаться там насовсем и обустроиться — это уже другая история) и заплатил в итоге намного меньше, чем если бы платил за «экскурсию» в Беларусь.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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