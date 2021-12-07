Выпадение волос после ковида – Личное мнение

Переболевшая ковидом актриса Алисса Милано — одна из немногих, кто в подробностях и на собственном примере рассказала о том, как болезнь влияет на волосы.



Фото: Соцсети

Обратите внимание на залысины и на плачевное состояние волос, в целом. Это, по мнению актрисы, — последствия ковида.

У Милано всегда была роскошная шевелюра, но после перенесённой инфекции волосы у неё полезли клоками.



Фото: Соцсети

До этого я не задумывалась о том, как ковид влияет на волосы.

О постковидной депрессии, хронической усталости, отдышке мы все слышали, все читали. Некоторые из вас, к сожалению, сами прошли или проходят через это.

А вот о связи между перенесённой коронавирусной инфекцией и выпадением волос мало говорят, мало пишут. Однако это не значит, что связи нет.

Прочитала несколько медицинских статей на тему: связь есть, причём — самая прямая.

У многих переболевших ковидом действительно сыпятся волосы. Причём выпадение начинается не сразу после перенесённой инфекции, а через пару месяцев.

Если вы с этим столкнулись, не пускайте проблему на самотёк.

Заметив выпадение волос, которое, кстати, может быть вызвано не только коронавирусом, но и стрессом, и сезонными изменениями, и любой недавно перенесённой вирусной инфекцией, постарайтесь взять себя в руки, не паниковать, а усилить уход за:

1) волосами,

2) организмом,

3) кожей головы.

Рассмотрим по пунктам.

Пункт 1: Волосы.

Когда волосы ослаблены, они не только выпадают, но и ломаются.

В результате, женщина наблюдает в зеркале волосы всё ещё нормальной густоты у корней, но обломанные.



Фото: istockphoto.com

В таких ситуациях соорудить что-то сносное на голове, в принципе, невозможно.

Пока вы будете укреплять организм изнутри и восстанавливать волосы наружными средствами, вам необходимо обращаться с ними максимально бережно.

Спите на гладких наволочках.

По шёлку волосы нежно скользят, а не трутся об него, как о другие, более грубые материалы. За 8 часов сна ваши волосы не спутаются, их не придётся травмировать ещё больше, раздирая расчёской.

Шёлк не впитывает средства по уходу за кожей и волосами, так что вся польза достанется вам, а не наволочке.

Очень важно — правильно сушить волосы после мыться: не остервенело тереть их грубым полотенцем, а бережно заворачивать в тюрбан.

Мокрые волосы наиболее подвержены ломке. Сразу после мытья заверните волосы махровой стороной тюрбана из хлопка на 5-8 минут, чтобы убрать лишнюю воду. Затем выверните тюрбан и наденьте его шёлковой стороной внутрь.

Шёлк прекрасно впитывает влагу, не травмируя волосы. В результате, волосы лучше расчесываются, меньше пушатся и действительно блестят.

Трём моим близким подругам этот тюрбан позволяет избежать сушки волос феном. После него волосы сохнут естественным способом и при этом хорошо лежат.

Я всем своим девчонкам подарю на Новый год тюрбаны и наволочки, а тем, у кого и то, и другое уже есть, — шёлковые маски для сна, которые прекрасно блокируют любой свет, способствуя выработке гормона сна и молодости меланина.

Для тех, кто наращивает ресницы, шёлковая маска — отличное средство продлить их срок службы. Не сползает, не давит на голову, очень удобно.

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Пункт 2: Организм.

Восстанавливать волосы наружными средствами не имеет никакого смысла, если не питать организм изнутри.

В период любого инфекционного заболевания и просто стресса наш баланс витаминов терпит крах. Это, в первую очередь, отражается на волосах.



Фото: istockphoto.com

Организму нужна помощь, чтобы восстановиться.

В моём любимых пастилках для волос HoneyTeddy содержатся все необходимые вещества, чтобы спасти ваши волосы, сыпящиеся в результате ковида и не только.

Биотин увеличивает приток крови и питательных веществ к волосяным луковицам. Витамин С стимулирует выработку коллагена. Мощный антиоксидант селен возвращает волосам блеск, а витамин А борется с ломкостью волос.

Я всем рекомендую пропить полугодовой курс «мишек» или хотя бы минимальный — 3 месяца. Но в качестве новогоднего подарка подруге можно преподнести и одну банку, а остальные она, увидев результат, докупит сама.

Пункт 3: Кожа головы.

Если вы не пользуетесь скрабом или другим средством именно для очищения кожи головы, то вы не моете голову. Вы тупо стираете волосы.

При этом на голове остаётся слой омертвевших клеток, через который трудно пробиться и растущему волосу, и питательным веществам — к нему.

Вот несколько рекомендаций очищающих средств для скальпа лично от меня: сыворотка от бренда CP1, пилинг от бренда Lador, лосьон от бренда Masil.

Шампунь для кожи головы следует выбирать исходя из состояния волос ближе к луковице и кожи головы, а кондиционер — исходя из состояния волос на концах.

В линейке Valmona или Masil вы точно найдете именно свою пару для идеального ухода.

Конечно, рассказывая об уходе за волосами, кожей головы и восстановлением организма, в целом, я не могу не упомянуть маски.

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Болели ковидом? Как сказалась болезнь на внешности? Как чувствуете себя сейчас?

За честные ответы буду очень признательна!

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